Marc Márquez: " He hecho el fin de semana más completo"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quinto en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP ha señalado tras la carrera que estaba "contento de cómo ha ido el fin de semana en general, sobre todo" porque cree que "es el fin de semana más completo" que ha hecho.

"Es verdad que al llover se abrían las posibilidades y lógicamente estaba dispuesto a coger riesgos, como los que he cogido en carrera, pero controlando, quería hacer vueltas, quería terminar la carrera, y sobre todo al principio me lo he tomado con mucha calma para intentar calentar bien los neumáticos, creo que todos íbamos un poco igual, tanteando la situación con tanta agua en pista", explicó Márquez.

"Luego, a partir de ahí, me he ido encontrando mejor, poco a poco he empezado a ir más y más rápido, pero hasta que he contactado, porque he hecho toda la carrera un poquito lejos de 'Pecco', pero cuando realmente he contactado con él era muy difícil adelantar porque las Ducati aceleraban un rato, así que ahí es donde me ha costado más, pero puedo decir que estoy contento", reconoció el piloto de Repsol.

"He disfrutado el fin de semana en general, pero si soy sincero, las condiciones de agua me han salvado la vida porque ya en el warm up el brazo, al ir a pecho descubierto todo el fin de semana, a darlo todo, podía pasar que de golpe te desfondas y no sale más, y es lo que me ha pasado y de ser la carrera en seco habría sufrido bastante, pero en agua el físico no ha sido ningún impedimento y he podido hacer una carrera normal", comentó satisfecho el piloto de Repsol.

De las condiciones de la pista reconoció: "Sí que estaba un poco al límite, pero estaba para correr, no estaba lloviendo mucho, sólo era la recta de detrás en la que había mucha agua, bueno en las dos rectas, en la de delante y la de detrás, pero estaba para correr. Para mí la situación peligrosa ha sido en Moto2 que la bandera roja tendría que haber salido mucho antes".

Y en clave de campeonato, Marc Márquez comentó:"Quartararo creo que hoy lo tenía bien para hacer una buena carrera, pero el agua es lo que tiene, que tienes que acertar en la puesta a punto, en la electrónica y en el estilo de pilotaje desde el principio, y por lo que he visto en los resultados, no sé qué ha pasado, pero no se ha encontrado bien".

"¿Qué decir?", se pregunta el propio Marc Márquez, para responderse él mismo que "todavía está por delante, es cierto que todo está muy apretado, pero está por delante y queda mucho".