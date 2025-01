La aficionada a la que Rossi pegó una patada quiere denunciarle

Valentino Rossi le dio una patada a una aficionada en el paddock del circuito de Cheste. El piloto italiano pidió disculpas en rueda de prensa posterior al GP de la Comunidad Valenciana pero parece que no le va a servir de mucho. La aficionada pretende denunciar al piloto de Yamaha por lo sucedido tras la carrera de Valencia.

"Estaba haciéndome unas fotos con unos amigos y en un momento dado no sé de dónde salió Valentino, que se ve que me dio una patada, un empujón y un codazo.Yo no sabía lo que había pasado hasta que no me giré. Me ha hecho un moratón y voy a ir a hacer un parte médico porque le quiero denunciar", declaró la aficionada a AS.

Valentino Rossi, por su parte, explicó el incidente en rueda de prensa posterior a la carrera, dejando entrever que el golpe era inevitable por la gran cantidad de gente que había en el paddock. "En el vídeo sólo se ve la última parte y no lo que pasa antes, pero lo primero que debo decir es pedir disculpas a la señora. Espero que esté bien. Para mí, realmente, es muy difícil vivir en el paddock y en Valencia es una situación incontrolable", dijo 'Il dottore'.