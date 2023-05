Indianápolis rozó la tragedia en las gradas

Tras el accidente de Rosenqvist y Kyle Kirkwood, un neumático salió volando hacia la tribuna, superando las vallas de seguridad La rueda pasó por encima de los espectadores y se estrelló violentamente contra un coche aparcado y por fortuna, sin ocupantes

La 107ª edición de las 500 Millas de Indianápolis pudo acabar en un auténtico drama. La carrera cumbre del automovilismo resultó caótica en la pista y también fuera de ella. Y no solo porque el poleman Álex Palou fue embestido por Rinus Veekay a la salida de boxes y tuvo que despedirse de sus aspiraciones a la victoria, remontando desde la 27ª a la 4ª posición final. Lo peor estaba por venir. Una rueda 'voladora' estuvo a punto de causar una tragedia en las gradas.

En la vuelta 185, a 14 del final, Felix Rosenqvist y Kyle Kirkwood chocaron a gran velocidad. Kirkwood impactó con el coche de Rosenqvist, que giró en el aire y se estrelló en la pista boca abajo, mientras uno de los neumáticos salía volando hacia la tribuna, superando las vallas de seguridad. Las imágenes estremecen y recuerdan los viejos tiempos de las carreras automovilísticas, cuando los accidentes causaban víctimas entre el público asistente, desprotegido frente la pista.

