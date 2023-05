Wolff carga contra 'su' Mercedes W14: "Es una basura"

El CEO de los de Brackley está muy disgustado con el rendimiento de los coches de Hamilton y Russell "El Mercedes W14 es peor de lo que jamás pensé que sería", ha asegurado el mandamás de la marca

Mercedes es un polvorín. El mal resultado de Lewis Hamilton en la clasificación del Gran Premio de Miami ha levantado ampollas dentro del equipo. El piloto británico finalizó decimotercero y la sexta plaza que firmó George Russell tampoco es para tirar cohetes.

Al referirse a esta cuestión el más explicito de los de Brackley fue el CEO, Toto Wolff, quien calificó el Mercedes W14 como "basura" y reconoció que el coche es "peor de lo que jamás pensé que sería".

"Han pasado 12 meses desde la última vez que estuvimos en Miami y el coche es ligeramente mejor, no sufrimos porpoising en la recta, pero eso es lo único en lo que es mejor con respecto el año pasado. El coche no es lo suficientemente rápido y no entendemos por qué. Nuestro monoplaza es P1 o P2 en unos Libres y luego P6 y P13 en la qualy. Simplemente eso es inaceptable", ahondó Wolff.

Los que más disgusta al CEO de Mercedes es que el coche sea tan imprevisible. "Es una falta de comprensión lo que hace que este coche sea una basura", concluyó Wolff, que no cree que a largo de la temporada las cosas vayan a mejorar mucho.