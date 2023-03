Un virus estomacal retrasa la llegada de Verstappen a Arabia Saudí

Max Verstappen no estará hoy en Jeddah para el 'media day' del Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1 2023 Un inoportuno virus retrasa la llegada del piloto neerlandés a Arabia Saudí hasta esta misma noche

Max Verstappen, el bicampeón neerlandées de Red Bull, ha estado a punto de perderse el GP de Arabia Saudí por un virus estomacal.

El campeón de Hasselt anunció en sus redes sociales su recuperación de un virus estomacal, el cual ha retrasado su llegada al GP de Arabia Saudí. Así, Verstappen no estará en Jeddah para el 'media day' de la cita arábiga, según confirmó el piloto en sus redes sociales.

"Me he encontrado mal en los últimos días a causa de un virus estomacal, pero ya estoy recuperado. Sin embargo, tuve que posponer mi vuelo, por lo que no estaré en el circuito hasta el viernes. ¡Nos vemos en Jeddah!", señaló el de Red Bull.

Ello supone un serio contratiempo en su preparación del gran premio, ya que a pesar de que el jueves se destina fundamentalmente a entrevistas y ruedas de prensa, los pilotos también aprovechan para reconocer el estado del asfalto y adelantar trabajo con sus equipos e ingenieros.

"Max ha estado con un virus estomacal estos últimos días, y con el consentimiento de la FIA, no estará presente el jueves en el circuito", indicó su equipo, respecto a la obligatoriedad de los pilotos de estar presentes en los actos del jueves.

Verstappen llegará a Jeddah esta misma noche, según ha confirmado 'Motorsport.com'.