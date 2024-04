Verstappen: "Todo el mundo está más cerca en comparación con el año pasado"

Max Verstappen ha empezado con buen pie el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El neerlandés ha marcado el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón, aunque no pudo salir a pista en la segunda sesión del día a causa de las condiciones meteorológicas.

"Ha sido un buen arranque para nosotros hoy. El rebote no era demasiado grande y me sentí a gusto en el coche. Aún hay cosas por probar y echarles un vistazo, pero en líneas generales, fue un buen primer entrenamiento", explicó Verstappen, quién, tras ganar las primeras dos primeras carreras de la temporada, abandonó en Australia -a causa de un problema de frenos- y ahora lidera el Mundial con 51 puntos, cuatro más que el monegasco Charles Leclerc.

Asimismo, la segunda sesión de entrenamientos estuvo condicionada por la lluvia, y en el box de Red Bull optaron por no salir a pista. "Por supuesto fue una pena no haber podido hacer nada en el segundo entrenamiento libre, porque no sabemos aún el ritmo en tandas largas. Pero no hay nada que podamos hacer en lo que al tiempo se refiere", manifestó 'Mad Max'.

Sin embargo, el piloto de Red Bull ha admitido que no hay grandes diferencias entre pilotos, y que, en general, todo está más apretado que el año anterior. "En líneas generales, parece que todo el mundo está más cerca en comparación con el año pasado; y no espero el mismo tipo de diferencias en esta pista", indicó Max tras la primera jornada de entrenamientos en el circuito de Suzuka.