Verstappen y la oferta de Aston Martin a Newey: "Si alguien quiere irse, no siempre se puede impedir"

Cuando Helmut Marko anunció que podía ser relevado de su cargo en Red Bull, Max Verstappen no dudó en romper una lanza por el austríaco y dejó claro que su futuro estaba vinculado a su destino. Ahora, tras conocerse la millonaria oferta de Aston Martin al ingeniero estrella de la F1 y Red Bull, Adrian Newey, la respuesta del piloto neerlandés ha sido más tíbia: "Si alguien quiere irse, no siempre se puede impedir", ha soltado Max en Japón.

Verstappen aseguró días atrás que era importante mantener unido el equipo y a ciertas personas clave para el rendimiento. En Suzuka le han preguntado si Newey estaba incluído en esa lista de 'intocables' y Max ha respondido afirmativamente, aunque con matices: "Sí, por supuesto. Adrian ha tenido un papel ligeramente diferente a lo largo de los años, creo, pero todo el mundo comparte el éxito. Hay mucha gente que hace que el coche sea rápido, pero me gustaría que Adrian se quedara en lugar de irse a otro equipo".

"Puedo gritar que todo debe permanecer unido, pero si alguien quiere irse, no siempre se puede impedir algo así. En cuanto a los rumores sobre Adrian, no lo he hablado con él y no sé lo que está pasando. Para ser sincero, estaba ocupado esquiando y no tengo ganas de leer todas esas cosas", ha continuado el tricampeón neerlandés.

"Son cosas difíciles de decir. Hay mucha gente trabajando en el coche y todo tiene que encajar bien en términos de trabajo en equipo. Todo el mundo tiene ideas, y todas se tienen en cuenta a la hora de construir el monoplaza que tenemos en este momento. Es un gran estímulo para todos tener a alguien como Adrian en el equipo, aunque, como he dicho, mucha gente está trabajando en este coche para hacerlo lo más rápido posible. Por supuesto, si Adrian se fuera también se llevaría muchos conocimientos con él", ha zanjado Max.