Ilia Topuria: "En 2025 seré el deportista mejor pagado del mundo"

El ascenso de Ilia Topuria como uno de los deportistas más reputados del planeta sigue su camino. Tras coronarse en el UFC 298 como el nuevo campeón del peso pluma con un KO histórico a Alexander Volkanovski, 'El Matador' ya es una referencia más allá de las MMA y quiere traducir este éxito también a nivel económico.

El afincado en Alicante tiene un futuro muy prometedor dentro de la máxima promotora de artes marciales mixtas. Dana White sabe que tiene en él un 'jueguete' con el que hacer mucho dinero para la UFC y a la vez para Ilia, que se embolsó más de 500.000 dólares tras su pleito estelar ante Volkanovski. Estos números irán a (mucho) más si es capaz de defender el cinturón de las 145 libras y protagonizar Pay Per Views que arrasen en ventas. Su próxima aparición es aún una incógnita, con nombres como Max Holloway, Brian Ortega o Sean O'Malley como principales candidatos

¿El más rico de todos?

Ilia se pasó por el podcast 'WebPositer' esta semana y lanzó esta predicción: "No tengo ninguna duda de que en 2025 seré el deportista mejor pagado del mundo", una respuesta que no sorprende en él, y es que siempre se ha mostrado muy ambicioso dentro y fuera de la jaula. Más allá de su carrera en la UFC, Topuria es propietario de la empresa KEIO Mobile, una compañía de telecomunicaciones vinculada a la salud y el deporte y que tiene relación comercial con la Kings League de Gerard Piqué e Ibai.

McGregor, un espejo

En 2016, en pleno ascenso de McGregor como super estrella internacional, se hizo viral un clip en el que el irlandés le aseguraba a Cristiano Ronaldo que llegaría un día en el que le atraparía en la lista Forbes como el atleta mejor pagado del mundo. No iba mal encaminado. En 2021, la lista publicada por el reputado medio colocó a 'The Notorius' en el número 1 del ranquin, con unas ganancias aproximadas de 180 millones de dólares entre la UFC y negocios empresariales, por delante de Leo Messi y el propio Ronaldo, que en ese entonces militaba aún en la Juventus de Turín.

Ilia siempre ha mostrado admiración por Conor y su capacidad para generar dinero más allá de sus peleas. Su propia marca de whisky 'Proper No. Twelve" y acuerdos con DraftKings hicieron de él una máquina de imprimir billetes, unas aspiraciones parecidas a las que tiene Topuria ahora a sus 27 años. De hecho, 'El Matador' está haciendo todo lo posible para cerrar en el largo plazo un combate contra McGregor, una cita que tendría todos los alicientes deportivos y económicos que busca Topuria. Se antoja casi imposible por cuestiones de calendario y demás, pero no Topuria no quiere descartarlo.

El hispanogeorgiano es mucho más que un peleador y quiere dejar huella también fuera del octágono. Su última aparición en televisión fue otra muestra de ello, un pequeño documental llamado 'Topuria y Unzué: Dos luchas, dos sueños' en el que Ilia y el exfutbolista comparten una charla presentada por Jorge Valdano en el que se exponen los valores del deporte y la superación de uno mismo, con la enfermedad de ELA que padece Juan Carlos como uno de los temas principales.