Verstappen habla de la renovación de Alonso y las turbulencias en Red Bull

Max Verstappen no se 'libra' de Fernando Alonso. No le tendrá como 'incómodo' compañero en Red Bull el próximo año, algo que ya dejó claro que no le hacía demasiada gracia, pero hoy también ha tenido que referirse al asturiano, a propósito de su renovación por Aston Martin. El tricampeón neerlandés no se ve compitiendo a los 45 como Fernando, pero entiende su decisión de continuar adelante en la F1. Por su parte, Max también ha hablado de su compromiso con su actual equipo.

"Es muy difícil comentar este tipo de cosas. No creo que yo siga en la F1 hasta los 45 años, pero nunca se sabe...Ellos (Alonso y Aston Martin), por supuesto, también tienen una buena relación entre sí, son muy ambiciosos como equipo, quieren ganar en la F1 y él cree en el proyecto. Así que, por supuesto, tiene sentido renovar", ha valorado Verstappen.

Respecto a su continuidad en Red Bull, Max ha recordado que tiene contrato hasta 2028 y viendo que las 'aguas' han vuelto a su cauce, al menos aparentemente, después del caso Horner, todo indica que se va a quedar en el equipo, desoyendo la propuesta de Mercedes y Toto Wolff.

"Después de 2021 firmé un contrato largo con el equipo. Lo que siempre he dicho desde el principio es que queremos un ambiente tranquilo y calmado. Creo que últimamente hemos estado hablando del coche, así que ya estoy muy contento de que hablemos de rendimiento, así es como debe ser. Por supuesto, mientras esté contento con el equipo, nunca habrá una razón para irme", ha revelado Verstappen,.