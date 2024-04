Carlos Sainz y su futuro: "Las buenas opciones siguen abiertas"

Pese a que muchos en el paddock, especialmente los medios de Italia, dan por seguro que Carlos Sainz ha firmado un precontrato con Mercedes de cara a la próxima temporada, el piloto madrileño ha asegurado este jueves a su llegada al circuito de Shanghai que apenas ha habido progresos en las negociaciones por su futuro. Afirma, eso sí, que "las mejores opciones siguen abiertas".

Sainz afronta el GP de China en plena racha de éxitos, después de subir al podio en las tres carreras que ha disputado esta temporada (se perdió Arabia por apendicitis), incluyendo una espectacular victoria en Australia. En esta situación, el piloto de Ferrari preferiría poder centrarse exclusivamente en la pista, pero el fichaje de Lewis Hamilton por la Scuderia a partir de 2025 le obliga a buscarse el mejor asiento posible.

"Va a hacer falta algún tiempo para que todo el mundo tome sus decisiones, pero las buenas opciones siguen abiertas y es positivo. No ha habido ningún avance estas dos últimas semanas, así que no hay nada de lo que informaros. Cuanto antes se llegue a un punto de acuerdo, mejor porque no es que esté afectando a mi rendimiento este año, pero cuanto antes te lo quites de la cabeza y de la situación, mejor", ha reconocido Carlos.

Sainz ha dado pistas sobre los factores que pueden determinar su decisión: "Todo depende de lo que te ofrezcan, del tipo de proyecto. Como piloto, siempre voy a intentar buscar la opción más rápida disponible, especialmente en la forma en la que estoy, creo que si me dan el coche y el equipo adecuados, puedo ganar carreras y subir al podio, como estoy demostrando este año. Esa es mi prioridad número uno como piloto, pero seguro que hay otras opciones muy interesantes a medio plazo, ni siquiera a largo plazo, que consideraré y estoy considerando. Cada opción, sin duda, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y las tendré todas en cuenta", ha señalado en un discurso que abriría la puerta a Sauber y su transición a Audi de cara a 2026.

Sainz, sin embargo, no ha querido mencionar a Audi, Red Bull o Mercedes: "Sin citar nombres, porque no quiero que se pongan en el titular, se puede entender que hemos estado hablando con todas las escuderías y significa todas. A eso me refería con las buenas opciones en términos de ganar carreras, y también los coches de arriba siguen ahí. Como he dicho antes, todo depende de los compromisos, hay muy buenas opciones ahí fuera, lo que todavía me hace sonreír y ser positivo sobre mi futuro".

"Al mismo tiempo, sé que algunas de esas opciones no dependen totalmente de mí, porque puede depender de que algunas personas tomen decisiones, lo que significa que tengo que esperar, seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es de esperar que las cosas se decidan más pronto que tarde. Si es más tarde y sigue siendo bueno, estaré encantado de esperar".