Verstappen coquetea con Ferrari

El neerlandés sueña con tener el modelo F2004 que hizo campeón a Michael Schumacher Verstappen ha aprovechado una entrevista para llamar la atención del presidente de la escudería italiana, John Elkann

El recién proclamado tricampeón de la F1 sueña con conducir un Ferrari. Y no cualquier modelo. Max Verstappen se ha fijado en el F2004 con el que Michael Schumacher se proclamó campeón.

En declaraciones a Sportweek, el dominical de La Gazzetta dello Sport, asegura que uno de sus sueños fuera de la F1 es tener una gran colección de coches de carreras, entre ellos, el Ferrari que hizo campeón a Schumacher: "Me gustaría comprar el Ferrari F2004 de Michael Schumacher. Es un coche realmente fantástico. Pero no tengo ni idea de cómo podría comprarlo". De hecho, el neerlandés utilizó la entrevista para mandar un mensaje al actual presidente de la 'Scuderia': "Sí, es un llamamiento público a John Elkann. Espero que lea esta entrevista y me llame". Además de coches históricos de la marca rival, a Verstappen también le gustaría añadir a esa futura colección todos los coches de Red Bull con los que ha conseguido ser campeón del mundo.

El Ferrari F2004 de Michael Schumacher | Ferrari

Pero esta no es la primera vez que Verstappen 'coquetea' con los de Maranello. El tricampeón ya era dueño del modelo Monza SP2 cuando en enero sumó a su garaje el Ferrari SF90 Stradale que le costó medio millón de euros.

Asimismo, Max ya mostró meses atrás su gran interés por la marca italiana en declaraciones a MotorsportWeek: "A menudo me preguntan si tengo un equipo de ensueño. Sé que Ferrari tiene una historia única en la Fórmula 1. Es un equipo para el que sería fantástico correr". Sin embargo, Verstappen tiene alma de campeón y siempre buscará estar en equipo que le proporcione un coche competitivo: "Siempre me he dicho a mí mismo que solo quiero estar en el coche más rápido", y parece que Red Bull está ahora mismo por delante de la escudería italiana en el desarrollo de sus futuros modelos. El neerlandés tiene contrato en vigor hasta 2028 y está convencido de que a sus 31 años aún podrá hacer grandes cosas.