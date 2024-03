Ultimátum a Ricciardo

La temporada 2024 de Fórmula 1 no ha hecho más que empezar y con apenas tres Grandes Premios disputados los equipos empiezan ya a sacar las primeras conclusiones.

Con una 'silly season' más que agitada, el nivel de exigencia es máximo para mantener los asientos incluso de cara al curso actual y ya hay pilotos advertidos. Ese es el caso de Daniel Ricciardo, que no ha empezado el curso de la mejor manera. Decimotercero en Bahrein, decimosexto en Arabia, duodécimo en Australia y sin un solo punto en su casillero, en el Visa Cash App RB Formula One Team no parecen estar dispuestos a dar muchas más opciones al piloto australiano.

Según apunta el medio neozelandés 'NZ Herald', Helmut Marko, director de desarrollo de Red Bull, habría dado de plazo a Ricciardo las dos próximas, en Japón y China, para mejorar su rendimiento. En caso contrario, su asiento podría cambiar de dueño de cara al Gran Premio de Estados Unidos de principios de mayo en Miami.

El diario apunta además a que el joven neozelandés Liam Lawson podría ser el elegido para ocupar ese volante a tiempo completo, teniendo en cuenta que Red Bull lo ve como un buen escudero para Max Verstappen en un futuro no tan lejano, siempre y cuando el neerlandés continúe en el equipo. Lawson, desde 2022, ocupa el papel de piloto reserva tanto para el equipo Red Bull como para el RB.

Futuro incierto

Daniel Ricciardo regresó a Red Bull en 2023 como probador, después de una travesía por el desierto en McLaren. El pobre rendimiento de Nyck de Vries le abrió las puertas a la titularidad en el equipo filial, AlphaTauri (actual Visa Cash App RB) y a sus 34 años el propio piloto empieza a asumir que esta quizás sea su última temporada en el equipo. "Voy a ir fin de semana tras fin de semana. Trato de afrontar cada gran premio como lo hacía hace diez años. Si éste es mi último año, entonces me aseguraré de que sea uno bueno", explicó en el GP de Australia.

Se ha especulado en la posibilidad de que Ricciardo ocupe en red Bull el asiento de Checo Pérez, que termina contrato en 2024, pero el australiano es consciente de que para ello necesita cerrar un 2024 excepcional. Algo que, de momento, no está consiguiendo y que podría poner punto final a su aventura antes de lo esperado.