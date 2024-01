El turbulento 2007 de Alonso y Hamilton en McLaren, al descubierto

La turbulenta temporada 2007 que protagonizaron Fernando Alonso y el entonces novato Lewis Hamilton en McLaren se le fue de las manos al entonces jefe de la escudería Ron Dennis, incapaz de gestionar aquella situación, que acabaría propiciando la salida del asturiano a final de temporada. El propio Denis ha recordado años después algunos episodios de aquella historia de rivalidad, al igual que Matt Bishop, periodista británico que fue responsable de comunicación de McLaren. Ahora también se ha referido a aquella oscura etapa el que fuera jefe de mecánicos de Alonso en Renault en 2006 Chris Hessey, cuando el bicampeón dejó el equipo para ir a McLaren.

"Me dirigí a Fernando y le dije: Por cierto, he decidido poner a Lewis en el otro coche. Estuvo pensando un rato y me dijo: ¿No quieres ganar el campeonato de constructores?", contó Ron Dennis en una entrevista en 2020 en la que reconoció que "no sentía que Lewis fuera a ser una amenaza o que sumaría muchos puntos, es algo que recuerdo y me hace reír, porque estuvo ahí desde el primer momento y Fernando estaba muy equivocado. Fernando lo calculaba todo, pero no que Lewis le desafiaría, eso le afectó mucho".

Alonso era partidario de tener a Pedro de la Rosa como compañero de equipo, pero el talento de Hamilton convenció a Dennis. El resultado de su elección provocó una guerra interna y acabó facilitando la coronación de Kimi Räikkönen con Ferrari.

Matt Bishop recuerda cómo Alonso se vengó de lo que consideraba una traición incomodando a Ron Dennis. "Ron era increíblemente ordenado y siempre exigía lo mismo de sus empleados. Tenía una especie de 'manía' u obsesión con la limpieza. Una de las cosas que más odiaba era que alguien comiera delante de él cualquier tipo de fruta jugosa sin usar cubiertos. Si comprabas una nectarina, un melocotón o una ciruela, Ron te pedía que la pusieras en un plato, cogieras un cuchillo, aseguraras la fruta con un tenedor, la cortaras cuidadosamente con el cuchillo y luego la cortaras en trozos pequeños para llevártela a la boca y comértela. Un día llegó Fernando con el melocotón más grande y maduro que yo había visto nunca. Se sentó junto a Dennis y le hincó el diente, dejando que el jugo le corriera por la barbilla», describe Bishop. Nadie allí podía saber lo frustrante que era eso para Ron ver eso, pero créeme, Fernando lo sabía. Es un gran piloto de carreras y, por supuesto, también es muy inteligente y sabe lo que tiene que hacer en cada momento", revela.

Alonso también ha hablado de los errores en esa etapa: "La situación esa temporada no fue bien gestionada por nuestros jefes. Éramos jóvenes, inmaduros. Éramos muchas de las cosas que no somos ahora, y necesitábamos una ayuda de la dirección que no recibimos. No podía continuar con McLaren. Era un equipo con los ojos totalmente puestos en un lado del garaje. Como dijo Ron tras la penúltima carrera en China: “Nuestra carrera no es con Massa, es con Fernando”. Cuando tu equipo dice eso, no puedes continuar".

El último en añadirse a la lista de los recuerdos es el ex jefe de mecánicos de Alonso en Renault, Chris Hessey, que siguió en contacto con Fernando tras su paso a McLaren. También él ofrece detalles reveladores. "Ron Dennis trajo a Lewis cuando era un piloto joven. Dennis dijo, y esto me lo dijo uno de sus ingenieros en ese momento, que estaba harto de pagar slarios enormes para conseguir un buen piloto. Por eso quiso crear un piloto por su cuenta. Él pagó la educación de Lewis, sus carreras de Fórmula Junior. Le financió hasta llegar a la F1. Cuando le puso en McLaren, Fernando se dio cuenta de que había cosas manipuladoras detrás de escena".

Hessey también se refiere a los premios que repartía Alonso entre su gente. "Recuerdo que Fernando, cuando empezó a ganar, una tarde me llamó a la parte trasera del camión y me dijo: ¿puedes darme el nombre de los muchachos que trabajan en mi coche?. En aquel entonces solo había seis personas que trabajaban en el R25 y en la siguiente carrera, me llamó nuevamente al camión, tenía una gran pila de sobres y me dijo: Estos son para ti y los muchachos. Abrí mi sobre y había como 600 euros dentro", cuenta.

"Esto es parte de mi bono que Flavio (Briatore) me tiene que dar cuando lo hago bien o quedo entre los tres primeros. Quiero compartirlo con vosotros, porque sin vosotros no podría hacerlo, me explicó Fernando. Cada pocas carreras hacía lo mismo. Pero cuando fue a McLaren, intentó hacer lo mismo allí para su equipo y Ron Dennis lo detuvo. Recuerdo lo que dijo alguno de que eran sobornos, pero fue una tontería. No estaba sobornando a la gente para que hiciera un mejor trabajo que el resto del equipo, porque todos los mecánicos harían el mismo trabajo. Sólo quería compartir ese bono con el equipo de su coche", comenta Hessey.

"Fernando es un jugador de equipo. De Bahréin 2005, todavía tengo el trofeo. Ganó la carrera, se acercó a mí en el garaje con el trofeo de ganador y me dijo: Esto es para ti. Quiero darte este trofeo", apunta en otro revelador detalle de la personalidad de Alonso.