'Terremoto' en McLaren: Se va Key y llega un ex de Ferrari

El decepcionante arranque de temporada que ha protagonizado McLaren, sin puntuar en Bahrein ni Arabia con Lando Norris y Oscar Piastri ha tenido ya consecuencias. El equipo de Wokong ha anunciado la reestructuración de su departamento técnico y la salida con efecto inmediato de James Key, hasta ahora director técnico. Su plaza la ocuparán tres ingenieros que reportarán al 'team principal' Andrea Stella.

El nuevo trío incluirá al francés David Sánchez, que hace pocos días dimitió de su cargo como jefe de diseño en Ferrari se encuentra actualmente bajo el régimen del gardering (que prohíbe comenzar a trabajar con otro equipo hasta pasados unos meses) por lo que no podrá incorporarse a McLaren hasta el 1 de enero de 2024, aunque ocupará el puesto de director técnico de concepto y rendimiento de vehículos.

Sánchez, que regresa a McLaren, trabajará junto con Peter Prodromou, que pasa a ocupar el cargo de director técnico de aerodinámica. Neil Houldey será ascendido al nuevo puesto de director técnico de ingeniería y diseño.

