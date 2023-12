Stroll descarta vender Aston Martin: "No me voy a ninguna parte"

El propietario de Aston Martin F1, Lawrence Stroll, ha reafirmado su compromiso con el equipo, negando de forma contundente los rumores sobre una venta inminente. La empresario canadiense, compró la escudería Force India en 2018 cuando estaba en quiebra y desde entonces ha realizado una millonaria inversión que piensa continuar con el ambicioso objetivo de alcanzar el título mundial de Fórmula 1.

El equipo, que pasó llamarse Racing Point y en 2021 se convirtió en Aston Martin, acaba de anunciar que incorpora el nombre de su patrocinador principal, Aramco, a las siglas para la próxima temporada. Bajola dirección de Lawrence Stroll se ha construído un nuevo campus tecnológico en la fábrica de Silverstone, un túnel de viento y un simulador, además de ampliar significativamente la plantilla de trabajadores

Sin embargo, ante los rumores de que Stroll podría estar buscando vender el equipo tras la confirmación de que había vendido una participación minoritaria a la firma de capital privado Arctos Partners, el jefe de Fernando Alonso ha sido rotundo: "No me voy a ninguna parte", afirma.

"No vas a gastar cientos de millones de libras, construir el mejor nuevo campus de Fórmula 1 y contratar a 400 de los mejores empleados si estás a punto de dejar el negocio", señala Stroll en declaraciones al New York Times.

“Ese rumor no podría estar más lejos de la verdad: no tengo interés en dejar de ser el accionista mayoritario de este equipo durante mucho tiempo, y lo mismo ocurre con la empresa de coches de carretera. No voy a ninguna parte. Planeo administrar estos negocios durante muchos años. Estoy al comienzo del viaje en ambos”, asegura, tajante.

Aston Martin dio un gran paso adelante en rendimiento para el inicio de F1 2023, pero no pudo mantenerse en la batalla del desarrollo frente a los grandes, Ferrari,Mercedes o McLaren, y finalmente cayó a un quinto puesto en el Campeonato de Constructores, con Fernando Alonso como su mejor exponente, en cuarto puesto del Mundial de pilotos después de sumar ocho podios a lo largo de la temporada.

Según Stroll, el equipo continuará con su plan quinquenal para tratar de lograr el título de F1, con un acuerdo asegurado para cambiar a motor Honda para 2026, cuando se implementen las nuevas regulaciones.