Sergio Pérez quiere ganar en México "sin ayudas"

Sergio Pérez quiere ganar su carrera de casa este fin de semana en México y de paso, apuntalar el subcampeonato frente a Charles Leclerc y Ferrari en la clasificación general. 'Checo' sabe que cuenta con el coche más competitivo del momento y cree que no necesita la ayuda de su compañero, Max Verstappen, ya campeón, para conseguir su objetivo. Las expectativas son muy altas para este fin de semana, después de que hace un año ya lograra subir al podio por primera vez ante sus compatriotas en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

"Llegar a casa después de ganar el Campeonato de Constructores el domingo pasado hace que esta semana sea más grande y emocionante que nunca. Las cosas pasan muy rápido en este deporte y cuando salimos de Austin, ya estaba centrado en ganar este fin de semana. Ya para mí ha sido muy especial con el ‘show run’ en Guadalajara con Red Bull", valora Pérez, que asegura que "Es algo que tendré en mi memoria toda la vida, pero no quiero parar de crear momentos este fin de semana".

Ambicioso, el piloto de Red Bull subraya que "mi objetivo es ganar la carrera en casa y sé que tengo el coche y el equipo para hacerlo. Ha sido una temporada increíble para Red Bull y lo voy a dar todo para intentar conseguir la victoria delante de la afición mexicana", insiste.

Entrevistado por ESPN este jueves, Checo rechaza la idea de que Verstappen le deje ganar en su país: "No necesito que me regalen nada, lo he logrado todo sin ningún regalo durante tantos años, no es que sea necesario, al final no pienso en ello, pienso en mi trabajo, en ser perfecto este fin de semana y en buscar esa victoria en México", sentencia.

Para sus fans en México, Verstappen debería devolverle el "favor" que hizo Pérez en Abu Dhabi 2021 para ayudarlo a ser campeón, con un gesto este domingo. Pero Max ha descartado que esa su idea. "Yo creo que es normal, todos queremos ganar. En una situación diferente, no tengo duda que lo haría como yo lo he hecho con él en el pasado".

"Ser compañero de Max en Red Bull es difícil, creo que necesitas ser mentalmente muy fuerte, no es un lugar que cualquiera de la parrilla podría ocupar, estoy contento, estoy orgulloso de lo que he hecho con las armas que tengo", añade Checo, que ha explicado que los últimos cambios en el coche le han permitido estar más cerca de su compañero y actual bicampeón del mundo. "Son muchos pequeños detalles. Estamos operando a un nivel tan alto que pequeñas cosas marcan grandes diferencias y nosotros encontramos dos o tres detalles para equilibrarlo", apunta el mexicano, que esta temporada ha ganado en Mónaco y Singapur.