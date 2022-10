Hamilton, el contrato con Mercedes y la 'patada' de Red Bull

"Firmaré con Mercedes. Empezaremos a hablar en los próximos dos meses para seguir en 2024", apunta Lewis, que a partir de ese año analizará su rendimiento al final de cada temporada "Lo del techo de gasto de Red Bull fue otra patada tras el demoledor final Abu Dhabi 2021, que ya había enterrado", reconoce el heptacampeón británico

Lewis Hamilton tiene 'cuerda para rato' en la Fórmula 1. Si semanas atrás el jefe de Mercedes Toto Wolff aseguraba que el heptampeón británico tenía pensado renovar por varios años, ahora es el propio piloto el que ha confirmado que está dispuesto a sellar un nuevo contrato con la escudería alemana para seguir con ellos más allá de 2023.

A sus 37 años, Hamilton descarta que la próxima temporada vaya a ser su despedida de la Fórmula 1. En una entrevista en la BBC, Lewis ha sido contundente: "Voy a firmar otro contrato con Mercedes. Nos sentaremos y hablaremos en los próximos dos meses, eso diría al menos. Mi objetivo es seguir con Mercedes, he estado con ellos desde 2013 y son mi familia, han confiado en mí durante todo este tiempo".

En cuanto a la duración del acuerdo, Hamilton prefiere ser prudente: "En términos de futuro, cada temporada, una vez que lleguemos al final, lo que intentaré es analizar todo lo que ha sucedido y pensar en un plan de tres a cinco años, es complicado que pueda hacer diez más", añade.

Eso sí, Lewis ha vuelto a dejar claro que tiene otros muchos intereses al margen de la Fórmula 1: "¿Dónde me veo a mí mismo? o ¿Qué cosas quiero hacer? Tengo muchos negocios a día de hoy y a su vez, muchas cosas positivas que me darán la oportunidad de cosechar éxito ahí fuera, pero quiero seguir corriendo, amo lo que hago. Llevo en las carreras 30 años y no siento que tenga que parar. Creo que a día de hoy, todavía me estoy ganando el pan, pero puedo hacerlo mejor. Podría parar ahora mismo y tendría muchas cosas en proyecto con las que estaría muy concentrado y ocupado. Estoy aquí por puro amor a la organización con la que trabajo. Así que, sí, váis a estar pegados a mí durante un tiempo más".

La 'patada' de Red Bull

Lewis Hamilton también se refiere al polémico final del Mundial 2021 en de Abu Dhabi y reconoce que sus sentimientos han vuelto aflorar después de que la FIA confirmase que Red Bull superó ese año el techo presupuestario.

Perder el récord de octavo título mundial en la última vuelta del campeonato frente a Max Verstappen por una controvertida aplicación de la norma del coche de seguridad fue "aplastante y demoledor" para Hamilton: "Lo que realmente se rompió fue simplemente creer que el deporte haría algo así, que eso pasaría, dado que hay tanta gente en la que confías. Esperas que el trabajo se haga bien. Y que el resultado de un campeonato mundial por el que tanta gente ha trabajado tan duro se produzca por una decisión equivocada de alguien, ya sabes....'',

Y ahora, al descubrir que sus rivales habían excedido el nuevo límite de gasto, señala que "sin duda, genera cierta emoción. Porque lo enterraste y seguiste adelante y luego vuelve a aparecer y es como otra patada. Y, sí, eso hizo que todo volviera a estar fresco. Así que se trata de volver a la fase de suprimirlo y seguir adelante", concluye.