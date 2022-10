Sainz: "Mi objetivo no cambia, quiero ser campeón"

A su llegada a México asegura que ser el mejor piloto de Fórmula Uno del mundo es su objetivo y trabaja para conseguirlo "La suerte viene y va. Lo importante es que el año que viene podamos luchar por cosas más importantes", afirma

Carlos Sainz aseguró este jueves que ser el mejor piloto de Fórmula Uno del mundo es su objetivo y trabaja para conseguirlo, esperanzado en que 2023 sea una gran temporada para él y su escudería, Ferrari. "Mi objetivo no cambia, sigue siendo ser campeón mundial lo antes posible. Este año nos ha batido Red Bull, nos ha batido Max (Versttapen), pero el objetivo sigue siendo ese y lo seguirá siendo mientras siga en la Fórmula Uno", dijo Sainz en vísperas del Gran Premio de México.

Al referirse a las dos anteriores citas de la temporada, en las que abandonó, el madrileño reconoció que no puede quedarse con esos resultados en la mente, después de que en Austin fue embestido por el Mercedes de George Russell."No puedes quedarte en el resultado anterior, menos cuando no fue culpa tuya, sino un error de otro piloto. No puedo hacer nada contra ello, solo concentrarme en el Gran Premio de México", señaló. Este año el piloto de Ferrari se llevó el Gran Premio de Gran Bretaña, quedó segundo en Bahrein, Mónaco y Canadá y tercero en Arabia Saudí, Miami, Bélgica y Singapur, y sin embargo está disconforme con los resultados.

"Para el equipo ha sido una temporada relativamente positiva porque hemos conseguido volver a ser competitivos, que era el objetivo de Ferrari, volver a estar en la pelea por ganar carreras. Para mí no ha sido un año bueno por unas cosas o por otras, pero me ha dado confianza de cara al año que viene", señaló.

Según el piloto, la mala suerte existe y este 2022 las cosas no se han alineado a su favor, pero ha recibido lecciones que podrá aprovechar para la próxima temporada en la que, con un buen auto, podrá aspirar a lo más alto.

"La suerte viene y va. Lo importante es que se acabe y el año que viene podamos luchar por cosas más importantes. Si hay un buen coche podemos luchar", señaló.

Horas antes de competir en el Autódromo da la Ciudad de México, Sainz apareció relajado junto con su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, segundo de la clasificación de pilotos, con quien lleva una complicidad fuera de la pista.

"La relación con Leclerc es fácil. Somos dos chavales con estilos de vida parecidos, tenemos pasiones similares, nos llevamos bien. Somos muy competitivos, hay piques entre nosotros de todo tipo, pero son piques sanos. Nos reímos mucho y entre nosotros siempre acaba pasando algo gracioso", explicó.

Saínz va en el quinto lugar de la clasificación de pilotos con 202 puntos, 16 menos que Russell, cuarto de la tabla de posiciones, y cuatro unidades encima del excampeón mundial Lewis Hamilton.

"Este domingo vamos a intentar ganar para Ferrari, que es lo que intentamos en todas las carreras", aseveró.

Sobre la temporada, el madrileño consideró que fue normal que Red Bull haya sido mejor equipo del año porque lleva tiempo arriba y Ferrari regresó luego de dos años difíciles.

"No podíamos llegar y batir al equipo más completo de los últimos años en Fórmula Uno. Pero hemos aprendido mucho de cara al año que viene", explicó.

Según el madrileño, la Fórmula Uno está en la dirección correcta porque las nuevas reglas están permitiendo a los autos seguirse más unos a los otros.

"Las carreras son más divertidas. Es verdad que Red Bull, Mercedes y Ferrari todavía tienen una ventaja sobre el resto, pero con el límite presupuestario se van a ir acercando", dijo.

La Fórmula Uno tiene solo tres pilotos hispanos, Saínz, su compatriota Fernando Alonso, excampeón mundial, de Alpine, y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, de Red Bull. A pesar de la rivalidad con éste último, confesó que los une una amistad.

"No es fácil considerarse amigo de un piloto rival, pero le tengo un cariño especial. Es un hombre bueno, un tío al que respeto mucho; un buen piloto que tiene un Red Bull y lo está aprovechando", indicó.

Sainz confesó que jamás ha tenido problemas con la altitud sobre el mar de la Ciudad de México, 2.240 metros, y aprecia mucho el apoyo de los mexicanos.

"Si en un sitio te sientes bienvenido, arropado, respetado, es fácil sentirse como en casa y la Ciudad de México siempre me ha hecho sentir de esa manera, la gente me ha arropado y le doy el agradecimiento", señaló.