La revolución de la Fórmula 1: la locura por las camisetas de Fernando Alonso

Esta es la revolución que ha vivido el día a día del concesionario de Aston Martin de Madrid "¿Tienen la camiseta de Fernando Alonso?", es ahora la pregunta más habitual en el concesionario

Aston Martin vive momentos dulces. La firma británica, inaugurada en 1913, lleva más de cien años haciendo vehículos de lujo. Sus coches están al alcance de James Bond, que conduce en sus películas un deportivo de más de 300.000 euros. Es un nivel de opulencia que vemos poco más que en las pantallas del cine. Ahora, sin embargo, la llegada de Alonso a la marca ha hecho que los mortales nos atrevamos a poner un pie en ese territorio de lujo.

"¿Tienen la camiseta de Fernando Alonso?", es ahora una de las preguntas más habituales para los trabajadores del concesionario de Aston Martin en Madrid. La vida tras esas cristaleras ha dado una vuelta de 360º, y ahora está llena de curiosos que se han subido al carro de la 33.

"A nivel de fans se han intentado poner en contacto muchísimos por el asunto del merchandising", cuenta Jorge Puras, el jefe de marketing de la firma. "Raro es que mi compañero Víctor no reciba un email, una llamada, una petición de visita para tratar de hacerse con el bien más preciado que es ahora mismo una gorra de Fernando, una camiseta del equipo o algo parecido", cuenta a 'Marca'.

A pesar de que los concesionarios no se ocupan de la venta de merchandising, le facilitan al cliente lo máximo posible la compra "nos apoyamos en la página web de la marca, donde se puede pedir el producto y en dos o tres días lo pueden tener en casa, pero aquí no se hace venta".

Son conscientes de que la locura 'Alonso' le ha dado un gran empujón a la marca: "La empresa se revalorizó 250 millones de euros de viernes a lunes en el fin de semana de la carrera. No se puede decir que no se ha notado la llegada de Fernando", cuenta Puras. Sin embargo, tienen claro cuál es su cliente objetivo: "no es una marca 'premium' al uso, es una marca exclusiva en la que hay que hacer un filtro previo. No hay catálogos físicos. Hay que hacer un prefiltro para saber qué es curioseo, marketing y qué es un cliente potencial". De hecho, el año pasado no matricularon más de una veintena de coches.

La llegada de Fernando Alonso no solo les ha dado exposición a nivel de fans, sino que también ha recuperado el interés de sus clientes: "hay clientes de la casa que se han puesto en contacto para saber cómo se pueden retomar operaciones que estaban paradas. Estamos en un momento muy dulce de la marca. A causa de lo de Fernando, ya no sólo nos preguntan por la Fórmula 1. Por ejemplo, este año se saca al mercado un nuevo modelo. Quieren saber cuándo sale. Nuestro cliente busca tener el nuevo coche y tenerlo el primero".

Uno de los mayores atractivos del concesionario es que el propio Fernando Alonso adquirió un coche de la firma como vehículo para el día a día. Se trata del modelo DBX 707, el SUV más potente del mercado: "Lo probó y pensó que para él es mucho más práctico. Puede meter su bicicleta y tiene un sonido que enamora. Está cuidado hasta el más mínimo detalle".

De hecho, cuando trascendió que Alonso iba adquirir un Aston Martin del concesionario de Madrid también se desató la locura: "La gente se enteró de que nosotros, como Aston Martin en Madrid, íbamos a entregar el coche a Alonso. Había expectación por saber si se le iba a entregar aquí, si se podía estar presente... Ese acto simbólico ha quedado pospuesto". Que se prepare Aston Martin, porque parece que hay locura 'Fernando Alonso' para rato.