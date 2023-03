Así es trabajar con Fernando Alonso en Aston Martin

El jefe de mecánicos de Aston Martin cuenta su experiencia trabajando junto a Alonso en el box y destaca la profesionalidad del asturiano Coincide con Piastri: "Fernando Sólo utiliza el 25 % del cerebro para pilotar. El resto se ocupa de otras cosas, como la ingeniería de carrera", sostiene

El director técnico del equipo Aston Martin Mike Krack reveló días atrás que "cuando se anunció el fichaje de Alonso, la oficina de diseño de Aston Martin se quedó en silencio durante 15 minutos debido a la emoción de la gente”. Desde entonces, los elogios hacia el piloto asturiano no han dejado de multiplicarse, tanto por parte del propietario del equipo Lawrence Stroll, como por el máximo responsable de la escudería Dan Fallows.

Ahora, después del sorprendente podio en Bahrein con el que Alonso inauguró su etapa en el Mundial con Aston Martin, el jefe de mecánicos del piloto asturiano Mikey Brown ha compartido su experiencia trabajando codo a codo con el bicampeón español, después de filtrar también la llamada de Sebastian Vettel para felicitar al equipo por la exhibición en el circuito de Sakhir.

Disfruta de Formula 1 en DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

El ingeniero coincide con Oscar Piastri a la hora de destacar el rasgo diferencial de Alonso: "Sólo utiliza el 25 % del cerebro para pilotar. El resto se ocupa de otras cosas, como la ingeniería de carrera", sostiene, en la línea de lo que dijo hace unos días el joven piloto australiano de McLaren, que el año pasado fue probador de Alpine compartiendo box con el asturiano.

Brown cuenta que sigue asombrado con las maniobras que realizó Fernando en Bahrein: "Siento que Alonso está dentro y fuera de la pista... su pilotaje es increíble. Nos volvimos locos en su batalla contra Hamilton, lo estábamos viendo mientras pensábamos que estaba de broma, pero mientras tanto estaba hablando por radio haciendo comentarios".

Alonso 🆚 Hamilton



From any angle, this was class 👌#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Z4rrjEQVbf