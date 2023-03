Alonso con el box 33 en Arabia Saudita...¿Casualidad o premonición?

El monoplaza de Aston Martin parece haber superado las expectativas y algunos aficionados ya sueñan con el título mundial para Alonso Los Red Bull, y en concreto Max Verstappen, será el rival a batir en territorio saudita para subirse en lo más alto del podio.

Fernando Alonso afronta la segunda carrera del campeonato de Fórmula 1 con gran confianza tras conseguir el tercer puesto en la cursa inicial en el Gran Premio de Bahréin.

El monoplaza de Aston Martin parece haber superado las expectativas y algunos aficionados ya sueñan con el título mundial para Alonso.

La euforia con el piloto asturiano no para de crecer y parece que la tan ansiada victoria número 33 está más cerca. Casualidad o no, los detalles caen del lado del español.

