¿Se repetirá el tandem 'diabolico' de Alonso y Hamilton?

Fernando muestra su deseo de acabar su carrera formando pareja con Hamilton: "Sería bonito terminar nuestras carreras juntos. Me encantaría" En su única temporada de convivencia, en 2007, elevaron la tensión en McLaren hasta extremos insostenibles y nunca vistos desde los tiempos de Senna y Prost

En su única temporada juntos, en 2007, Fernando Alonso y Lewis Hamilton elevaron la tensión en McLaren hasta extremos insostenibles y nunca vistos desde los tiempos de Senna y Prost. El asturiano venía de encadenar su segundo título mundial con Renault y el británico, ambicioso debutante, era el protegido de Ron Dennis. Mucho ha 'llovido' desde entonces y la historia de aquella rivalidad es bien conocida.

El pulso terminó con Alonso marchándose del equipo antes de que Lewis conquistase la primera de sus siete coronas para fichar después por Mercedes. Desde entonces Hamilton siempre se había lamentado que la falta de competitividad de los monoplazas elegidos por Alonso le impidieran seguir batiéndose al español... hasta ahora. En las tres primeras carreras de 2023 Alonso y Hamilton han vuelto a encontrarse en pista con duelos electrizantes, que ambos añoraban.

Durante el pasado Gran Premio de Australia, tras terminar tercero en el podio, precedido por Hamilton, el 'Daily Mail' le planteó a Alonso una hipótesis para el final de su carrera: volver a formar tandem con el heptacampeón inglés. Y la respuesta del asturiano fue sorprendente. "Sería bonito terminar nuestras carreras juntos. Me encantaría".

Con el paso de los años Alonso ha cambiado su percepción de lo que ocurrió en McLaren en 2007: "Tuvimos una temporada difícil. Cada uno de nosotros considera al otro un piloto de talento y uno de los competidores más duros que hemos conocido. La situación esa temporada no fue bien gestionada por nuestros jefes. Éramos jóvenes. Éramos inmaduros. Éramos muchas de las cosas que no somos ahora, y necesitábamos una ayuda de la dirección que no recibimos", considera.

"No podía continuar con McLaren. Era un equipo con los ojos totalmente puestos en un lado del garaje. Como dijo Ron tras la penúltima carrera en China: 'Nuestra carrera no es con Massa, es con Fernando'. Cuando tu equipo dice eso, no puedes continuar", recuerda.

A estas alturas no parece probable que los deseos de Alonso vayan a cumplirse. En Aston Martin no hay vacantes (su compañero Lance Stroll es el hijo del dueño del equipo) y Hamilton está cerca de renovar con Mercedes para acabar allí su carrera deportiva. Pero tratándose de un mundo tan impredecible como el de la F1 y el juego de intereses que se barajan en el el 'gran circo', todo es posible. Alonso tiene 41 años y Hamilton, 38. Y afortunadamente, los dos aseguran tener 'cuerda para rato'.