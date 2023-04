Mercedes aplaude a Aston Martin

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, considera que el equipo de Fernando Alonso ha sido el que ha hecho "un mejor trabajo" "Aquí no hay trucos, no hay magia ni algo que haga misteriosamente rápido su coche, es solo ingeniería sólida y todas las áreas únicas", destaca

El jefe de Mercedes Toto Wolff ya se mostró asombrado por los progresos de Aston Martin tras la primera carrera del año en Bahrein. "Tienen nuestro motor, caja de cambios y suspensión y van mejor que nosotros, así que está claro que han hecho un gran trabajo", dijo entonces. Ahora, después de tres carreras y a pesar de que en la última, en Austrialia, Lewis Hamilton terminó por delante de Fernando Alonso y Lance Stroll, el dirigente austríaco ha vuelto a poner de relieve la labor de sus rivales de Silverstone.

Wolff no duda en afirmar que "tal como estamos hoy, solo tenemos que reconocer que un equipo ha hecho un trabajo mejor que todos los demás. Hay que aplaudir a Aston Martin porque acaban de dar un gran paso adelante y es solo por el buen trabajo. Aquí no hay trucos, no hay magia ni algo que haga misteriosamente rápido su coche, es solo ingeniería sólida y todas las áreas únicas, así que pienso que debemos apuntar a las estrellas".

En sus tres primeras carreras con Aston Martin Fernando Alonso ha encadenado tres podios (3º), confirmando las buenas sensaciones de pretemporada y la meteórica evolución del equipo el pasado invierno en comparación al monoplaza que en 2022 pilotaron Lance Stroll y Sebastian Vettel y que acabó séptimo en la tabla de constructores. En tres carreras, Aston Martin ha sumado 65 puntos, un botín mayor que en toda la temporada pasada (55). Son segundos en el Mundial aunque a gran distancia de Red Bull.

En declaraciones a 'Motorsport', Wolff considera que, con el nuevo reglamento, la F1 ha conseguido lo que pretendía: "Este era el objetivo, crear una zona media muy competitiva y de todos los equipos Aston Martin ha sido el que lo ha hecho mejor, el que ha dado el mayor salto".

"Eso es lo que queríamos, tener un futuro más sostenible en el plano financiero, con diez equipos que fueran capaces de competir bien con las restricciones aerodinámicas más ventajosas para los que están detrás", cierra el austríaco.