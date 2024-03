El 'portazo' de Vettel a la Fórmula 1

El alemán Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo de Fórmula 1 y vencedor en hasta 53 grandes premios entre las temporadas de 2008 y 2019, ha rodado esta semana en Motorland Aragón al volante del Porsche 963 Hypercar como preparación ante un eventual estreno en las 24 horas de Le Mans. ‘Seb’, que aún no ha decidido si competirá en la próxima edición de la clásica francesa, el 15 de junio, no quiere ni oir hablar de un posible retorno a la F1 en 2025, tal como apuntan algunos medios de su país.

Tras probar con éxito el 963 Hypercar de Porsche, Vettel comentó que "tenía curiosidad por saber cómo se comportan estos coches y ese fue el motivo de mi participación en el test. Fue una experiencia muy agradable, disfruté mucho, me divertí mucho. ¿Le Mans? Ahora tengo que pensar y decidir qué quiero hacer en el futuro. Pero aún no lo sé", aseguró.

El piloto alemán, de 36 años, puso el broche a su carrera en Fórmula 1 al final de la temporada 2022, después de 16 años en activo. Desde entonces, sus prioridades han cambiado. "Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, no tener que despedirme y, lo más importante, poder aprender de ellos y dejar que me inspiren", dijo.

Por el momento, Vettel está "muy feliz" con su situación actual y no se plantea regresar al 'gran circo': "La intención nunca fue parar y luego volver a empezar", argumenta el ex campeón de Red Bull: "Están pasando muchas cosas en este momento, dentro y fuera de la pista. Pero la Fórmula 1 no es asunto mío en este momento", advirtió en Aragón.

"A veces uno de los pequeños dice 'papá, no hagas eso, estarías fuera tanto tiempo otra vez", revela 'Seb' en declaraciones a la RTL. "He disfrutado mucho del tiempo con los niños. Quizá vuelva a cambiar el humor, pero de momento las cosas siguen yendo muy bien", ha zanjado.