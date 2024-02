Pepe Martí destaca el último día de test de Bahrein

Los test de pretemporada de Fórmula 2 han llegado a su fin en el circuito Sakhir de Bahrein, el mismo escenario en el que la próxima semana entrarán en acción sus 'hermanos mayores' de Fórmula 1. Los tres días de pruebas de la categoría antesala comenzaron bajo un diluvio y con muchos problemas técnicos para Pepe Martí, pero el piloto barcelonés, que se estrena este año en F2 con Campos Racing y Red Bull, ha logrado despedirse con buen sabor de boca después de un positivo último de pruebas.

La primera jornada de test, el domingo, se desarrolló bajo una lluvia torrencial que impidió a los pilotos rodar con normalidad. Pepe Martí y Campos Racing , además, tuvieron que lidiar con problemas mecánicos y solo pudieron completar un total de 5 vueltas en esas condiciones extremas. Lo mismo sucedió el segundo día, hubo mucho trabajo por hacer dentro del box, pero lograron superarlo con éxito para tener el coche en su sitio para la tercera y última jornada del martes.

De esta forma, Pepe logró sobreponerse a todos los obstáculos, logrando un esperanzador sexto puesto en la clasificación final del último día, aunque en la 14ª plaza del cómputo global de los tres días.

En la última tanda de entrenamientos de Martí, cuando la mayor parte de los pilotos efectuaron sus simulaciones de clasificación con los mejores neumáticos, estuvo siempre entre los primeros. La mayoría de rivales, hicieron la simulación en los últimos minutos, con más adherencia sobre la pista y Pepe pudo mantenerse en un brillante sexto puesto, convirtiéndose en uno de los debutantes más rápidos.

“En general han sido días de mucho progreso. Los dos primeros tuvimos varios problemas de ajuste, por lo que no pude rodar demasiado hasta el tercer y último día. He sido el que menos vueltas ha hecho con diferencia. Una pena perder tanto rodaje, porque con los pocos test que tenemos, que además sea con problemas, se sale totalmente de nuestro control. No obstante, estoy contento con el rendimiento del último día, me he sentido cómodo con el monoplaza y las tandas largas han sido muy competitivas. La de la mañana especialmente ha sido muy buena". valoraba Pepe, que está listo para afrontar primera carrera de la temporada de F2, el próximo viernes 29 de febrero en Bahrein.

"Hemos hecho muchísimas pruebas, algunas desde el primer momento han funcionado bien, otras no tanto, pero de eso se trata también un test. Es un proceso de ir aprendiendo y entender el coche e ir haciendo pasitos adelante a lo largo del año. Espero que en la primera carrera de Bahréin seamos competitivos, pero hasta el momento de la ‘qualy’ no sabremos realmente dónde estamos. Agradecer al equipo todo el trabajo realizado como también al Red Bull Junior Team porque creo que entre todos hacemos un buen equipo y tenemos una buena plataforma para trabajar. Hemos logrado que el coche haya mejorado muchísimo desde el 'Shakedown' de Barcelona. Tengo muchas ganas de empezar y ya pensando en la primera carrera”, asegura el joven piloto, de 18 años.

Combinada de tiempos de los tres días de test de F2 en Bahrein

1. Z. Maloney (Bar/Rodin) 1:41.501

2. J. Crawford (EE UU/Dams) 1:41.626

3. E. Fittipaldi (Bra/Van Amersfoort) 1:1:41.735

4. I. Hadjar (Fra/Campos) 1:41.921

5. K. Maini (Invicta/India) 1:41.982

6. G. Bortolleto (Bra/Invicta) 1:42.149

7. Z. O’Sullivan (GBr/ART) 1:42.162

8. V. Martins (Fra/ART) 1:42.172

9. J. M. Correa (EE UU/Dams) 1:42.294

10. F. Colapinto (Arg/MP Motorsport) 1:42.313

14. P. Martí (Campos) 1:42.539