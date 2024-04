Pepe Martí despunta en los test de la F2 en Barcelona

La Fórmula 2 ha celebrado esta semana el segundo test oficial de la temporada en el Circuit de Barcelona - Catalunya. Pepe Martí y Campos Racing han llevado a cabo tres días de mucho trabajo, de los que han salido satisfechos y con un buen resultado, ya que el piloto barcelonés de la Academia Red Bull ha terminado segundo en el cómputo global.

El primer día fue una toma de contacto, donde estuvieron probando muchas variaciones, intentando encontrar las que mejor se ajustaban al piloto de Red Bull. Pepe Martí se marchó de los test con el segundo mejor registro absoluto (1:23.549), después de haber sido el más rápido del segundo día, con un tiempo de 1:23.681. Durante la última jornada, el piloto barcelonés efectuó varias simulaciones de carrera, con resultados optimistas y esclarecedores del comportamiento del coche y los neumáticos. A lo largo de los tres días, Martí dio un total de 205 vueltas.

El piloto de 18 años, valora el test y cómo ha arrancado su primera temporada en la categoría intermedia. "El primer día fue un poco más complicado, tuvimos algunas dificultades que nos sirvieron para encontrar los ajustes adecuados que necesitábamos para estar cómodos con el coche. Hemos logrado tener una buena velocidad, a tal punto que en una tirada ya éramos competitivos. Estoy muy contento con el rendimiento del monoplaza, aunque queremos seguir mejorando y entendiendo cada detalle. Es una nueva categoría para mí y es importante todo lo que estamos aprendiendo, sobre todo de cómo responde el coche a los cambios tanto en tandas cortas como en tandas largas. Estamos intentando entrenar al máximo, haciendo cambios que igual no se verán tanto aquí (en Barcelona) o en Imola, pero más adelante seguro que sí. Esperamos ir avanzando poco a poco y llegar a los resultados que queremos”.

Un calendario con parones largos

“Este tipo de test son muy importantes. Estás mucho tiempo sin subir al coche y es complicado volver a coger el feeling, pero una vez te subes al monoplaza, vuelves a sentir que formas parte de él, y todo vuelve a la normalidad. También es cierto que en las 'qualys' y después de los cambios de neumáticos de componente distinto, a veces es complicado volver a alcanzar las sensaciones”.

El sueño de ganar en casa con el F2

“Aunque el test haya ido bien, de momento no estoy pensando en el resultado que pueda conseguir en la carrera del mes de junio. Soy consciente que el factor test hace mucho. Los equipos pueden poner más peso… y también el hecho de que algunos esconden sus cartas. Hay de todo. Es complicado saber en qué punto te encuentras exactamente. Pero es cierto que el factor ‘casa’ ayuda. Me gusta mucho esta pista, sobre todo después de la reforma con la curva rápida. Es un circuito en el que me lo paso muy bien. El poder correr en el circuito de tu casa siempre ayuda. Por ejemplo, poder dormir en tu cama, pero no deja de ser un trazado más en el que hay que trabajar e intentar aprender y ser competitivos”.

Mejorar las ‘qualys’ cuando vuelva el fin de semana de carreras

“Lo principal que hay que solucionar de cara a cuando volvamos a las carreras son las ‘qualys’. Es lo que más nos cuesta. En este test hemos mejorado y hemos ido entendiendo qué nos falta para ir rápidos. Poner el coche en el top5 me cuesta y por el contrario, en carrera siempre doy un paso adelante. Poco a poco encontraremos la forma de cambiar la situación, e ir rápido en los clasificatorios para tener más facilidades en carrera”.

El inicio de temporada

“En Bahrein fue muy bien pero en las siguientes carreras hemos tenido que aprender y coger experiencia de cada situación. Pero al final.. como dicen ‘contra más trabajo, más suerte tengo’. No deja de ser un dicho pero es una gran verdad. Es difícil poner en palabras si hemos ido mejor o peor de lo esperado… La velocidad es buena y lo que está claro es que ahora soy un piloto mucho más completo de lo que era antes. Hace dos años cuando fuí rookie en la F3 era un niño al que le acababan de poner en un coche que corría mucho. Ahora ya quiero pensar que he crecido como piloto, que pienso más las cosas y me preparo siempre al 100%, al máximo que yo pueda. Con eso intentaremos trabajar para tener las mejores condiciones posibles para llegar a los resultados”.

La Fórmula 2 volverá a la acción en el Gran Premio de Imola el próximo 17-19 de mayo.