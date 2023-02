Norris: "Quiero seguir mejorando como piloto"

Norris afirmó que ha "disfrutado" de su "viaje con el equipo hasta ahora" y que "participar en el 60 aniversario de McLaren es un privilegio" Por su parte, Oscar Piastri indicó que "estoy encantado de empezar con McLaren y hacer mi debut en la F1 esta temporada"

El británico Lando Norris declaró este lunes, durante la presentación del nuevo McLaren MCL60 para el Mundial de Fórmula Uno de 2023, que siente que está "en una posición positiva para seguir mejorando como piloto".

"La pretemporada ha sido buena, pero estoy deseando volver a la pista y ponerme al volante del MCL60 por primera vez. El nuevo coche tiene muy buena pinta, y todos los que han participado en su construcción han desempeñado un papel importante", dijo Norris durante la presentación.

"Este es mi quinto año en la Fórmula Uno y espero llevar un impulso positivo a la nueva temporada tras un año de carreras bajo la nueva era del reglamento. Ha sido un buen reto adaptarme a ellas y siento que estoy en una posición positiva para seguir mejorando como piloto", agregó.

Norris afirmó que ha "disfrutado" de su "viaje con el equipo hasta ahora" y que "participar en el 60 aniversario de McLaren es un privilegio". "Seguiré trabajando duro junto a Oscar (Piastri) a lo largo de este año tan significativo, mientras buscamos maximizar las oportunidades de sumar puntos", comentó.

Oscar Piastri: "El MCL60 es impresionante"

"Estoy encantado de empezar con McLaren y hacer mi debut en la F1 esta temporada. La pretemporada ha sido fantástica para mí, y he estado trabajando duro para prepararme para el año que viene. El tiempo que he pasado en la fábrica y en el simulador ha sido agradable y productivo, y todo el mundo en el equipo me ha acogido muy bien. Me he adaptado bien y ahora estoy totalmente centrado en salir a la pista en Baréin", afirmo el australiano.

Piastri cree que "el MCL60 es impresionante". "Va a ser un año memorable, no sólo para mí en mi temporada de debut, sino también como equipo que celebra los 60 años de McLaren Racing. El reto que tenemos por delante es emocionante y estoy deseando pilotar con Lando mientras trabajamos duro para sumar puntos a lo largo de la temporada", dijo.