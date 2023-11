Netflix se alía con la F1 y el golf en Las Vegas

La plataforma de streaming anuncia los equipos de pilotos y profesionales del PGA Tour para el torneo de golf que disputarán el 14 de noviembre en Las Vegas Los pilotos con mayor afición al golf, Carlos Sainz y Lando Norris, no se lo perderán y les acompañarán Pierre Gasly y Alexander Albon

Netflix, la plataforma de streaming que más ha hecho por impulsar la popularidad de la Fórmula 1 en Estados Unidos gracias a la serie 'Drive to Survive', ha anunciado la composición de los equipos formados por pilotos de F1 y profesionales del circuito PGA Tour estadounidense que participarán en el torneo que se retransmitirá en directo el próximo 14 de noviembre como previo al estreno del Gran Premio de Las Vegas.

Los dos pilotos de la parrilla con mayor afición al golf, Carlos Sainz y Lando Norris, no se lo perderán y les acompañarán Pierre Gasly y Alexander Albon. No formarán dupla entre ellos, sino que, para hacerlo más emocionante, se alineará cada piloto con un golfista.

Sainz contará con Justin Thomas para tratar de llevarse la Netflix Cup, mientras que Norris jugará el torneo junto a Rickie Fowler. Gasly, por su parte, tendrá a su lado a Collin Morikawa y Albon formará equipo con Max Homa.

Norris & Fowler

Sainz & Thomas

Gasly & Morikawa

Albon & Homa



It’s a match made on the green. ⛳️ Tune in to The Netflix Cup on Tuesday, November 14 LIVE at 3pm PT from the Wynn Las Vegas! pic.twitter.com/IsKrMAkADb