El mensaje más aplaudido de Stroll a Alonso... ¡Y ojo a la respuesta!

Fernando Alonso y Lance Stroll en busca de perseguir a los Red Bull, Ferrari y Mercedes Ambos pilotos son conscientes de sus objetivos y de las posibilidades del 'top 5' en Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú sigue su curso, con Fernando Alonso y Lance Stroll en busca de perseguir a los Red Bull, Ferrari y Mercedes, tras solucionar los problemas del fin de semana con el DRS.

"¡Decidle a Fernando que no le voy a atacar, jugamos el mismo juego!" Espectacular mensaje de Stroll para beneficio del equipo, pues piensa que Alonso se distancia de Hamilton para protegerse de él.

¡ESTO ES UN EQUIPO! 💚



Stroll y su mensaje a Alonso



"Fernando, no voy a atacar. Estamos jugando al mismo juego"#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/d5MjtHbQ3c — DAZN España (@DAZN_ES) 30 de abril de 2023

Automáticamente, Aston Martin le comunicó a Fernando el mensaje de su compañero de escudería. A lo que Fernando le contestó que si quería era libre de intentar superarlo, pero que él tenía en cuenta que el ritmo de Hamilton era demasiado alto y arriesgado, pues la degradación de sus neumáticos era evidente.

Un mensaje aplaudido, dado que no fue un mensaje del propio equipo hacia Stroll para no luchar con su compañero, fue un gesto que salió del propio piloto canadiense, consciente de que la estrategia y la meta era la misma para ambos y que no hacía falta correr riesgos.

Pocas vueltas más tarde Fernando y Stroll apretaron al siete veces campeón del mundo, que entró a boxes al ver la presión de los Aston Martin y sus neumáticos desgastados.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

Un mensaje que muchos comparan ya con su antiguo compañero de equipo, Esteban Ocon, en Alpine, con el que tuvo varios encuentros durante la temporada pasada.