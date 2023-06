El mensaje de Alonso que fascina a Aston Martin y el nuevo aviso sobre su futuro

El piloto español aseguró tras el GP de Canadá vivir su momento "de más fe y confianza" de su carrera con una escudería "¿Por qué debería parar? En este momento me estoy divirtiendo", aseguró sobre su futuro más inmediato

A la espera de la llegada de la décima prueba del campeonato de la Fórmula 1, Fernando Alonso sigue dejando muestras de su gran compromiso y relación con Aston Martin. Escudería y piloto están de dulce tras el primer tercio de la temporada y la segunda posición conseguida en Canadá no hace más que acentuar las grandes esperanzas en forma de campeonato en un futuro no muy lejano.

El AMR23 del piloto asturiano consiguió reducir ostensiblemente su distancia con el Red Bull de Max Verstappen, el gran dominador del panorama actual. Un hecho que se augura como el comienzo de una nueva era en el paddock y que afianza a Aston Martin como la segunda escudería del momento.

Los avanzes que llegan desde Silverstone no dejan de dar frutos al coche de un Alonso que no duda en afirmar que se encuentra ante uno de los mejores momentos de toda su carrera. “Todo va bien. Para ser sincero, no puedo recordar otro momento de mi carrera en el que haya tenido tanta fe en un equipo o un proyecto como ahora" afirmó tras el éxito de Canadá el ovetense.

Una relación a la que no ve el final en este momento Fernando, y de la que espera poder estar cuando Aston Martin este preparado para dar el sorpasso definitivo al frente del campeonato mundial. "Como este es un proyecto a medio y largo plazo, no sé si estaré aquí cuando el equipo esté listo para ganar el mundial.. Pero siempre tengo en mente estarlo, porque mientras me sienta rápido y aún me divierta, seguirá. ¿Por qué debería parar? En este momento me estoy divirtiendo", prosiguió.

Un objetivo por cumplir y una amenaza en el retrovisor

Pero Alonso no quiere mirar más allá del futuro más próximo y apunta a objetivos a corto plazo. Con la ambición por bandera, el asturiano asegura no querer terminar la temporada sin lograr antes una victoria con la que poner el colofón al reconocimiento de una escudería que ha irrumpido rompiendo cualquier expectativa posible.

"Creo que todavía hay mucho por hacer. Quiero ganar una carrera este año... El coche va en la dirección correcta, por lo que creo que va a llegar más oportunidades", sentenció Fernando Alonso.

Una victoria que parece ser cosa de dos a día de hoy, Red Bull o Aston Martin, aunque los último acontecimientos auguran la llegada de un tercer competidor, el Mercedes de Lewis Hamilton. Las mejoras en los Mercedes de Hamilton y George Russell están dando sus frutos en las últimas carreras. Unas sensaciones que acompañan con datos desde la misma escudería.

"Estamos a tres décimas de los Red Bull, a una de Aston Martin y a Ferrari le tenemos a una décima por detrás. Estamos a solo una mejora de la victoria", sentenciaron algunos ingenieros de Mercedes tras el GP de Canadá.

La llegada de Mercedes no hace más que reafirmar que pese a que Red Bull con Verstappen a la cabeza tienen muy encaminado su tercer mundial, se abre un nuevo horizonte para los 14 Grandes Premios que restan en un 2023 al que le quedan de buen seguro muchas sorpresas por explorar.