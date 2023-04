Lewis Hamilton: "No me callaré, aunque acabe en la cárcel"

El piloto inglés, activista siempre por los derechos humanos, quiere "poner nerviosos a los que están al poder" en países como Qatar "Siempre he sido una persona que toma riesgos. Voy a hacer esto me metan o no en la cárcel, no me importa", dijo

Lewis Hamilton no es una persona fácil de callar. Y cuando se trata de los derechos humanos o del acoso que sufre la comunidad LGTBI, todavía más.

Así, en declaraciones que recoge 'soymotor.com', Hamilton se explica en un vídeo que ha publicado Mercedes donde el británico señala que "es alucinante que vivamos en una época en la que todavía hay tantos países en todo el mundo, pero particularmente en Oriente Medio, donde hay muchos problemas con los derechos humanos".

Hamilton anuncia que, como amante de tomar riesgos que es -algo innegable- seguirá defendiendo los derechos de las personas sin importarle cuál sea la consecuencia. Cabe indicar que la FIA prohibió a los pilotos mostrar todo tipo de mensajes políticos desde este año, aunque Hamilton ha hecho oídos sordos a dicha norma.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

"Yo soy una persona que toma riesgos y lo voy a seguir haciendo. Lo haré me metan o no en la cárcel, porque no me importa lo que vayan a hacer. Defenderé algo en lo que creo a pesar de que incluso me pueda costar la vida", indicó en el citado vídeo.

"Sé que suena loco, pero necesito hacer estas cosas para mostrarle a la gente lo importante que es provocar conversaciones, poner nerviosos a los que están en el poder y sentir se necesitan cambios porque esas cuestiones traen aspectos negativos a su país. En Qatar lo hice y gané la carrera. Mi impulso fue 'tengo que llegar a lo más alto del podio porque entonces será el mayor éxito' y lo hice", concluyó.

En el primer Gran Premio de Fórmula1 que se disputó en Qatar, hace ahora dos años, el campeón inglés lució en su casco la bandera LGTBI+ para dar visibilidad a la diversidad de géneros. Arriesgada iniciativa, ya que en ese país está prohibida y penada toda clase de reivindicación relacionada con los derechos de estos colectivos.