"La película de Brad Pitt sobre F1 será bastante invasiva"

"Vamos a empezar el rodaje en Silverstone muy pronto y será la primera película en la que, básicamente, estarán dentro del fin de semana de carreras", advierte Domenicali El consejero delegado de Liberty Media, Greg Maffei, subraya que la F1 no puede depender de la serie de Netflix Drive to Survive como herramienta de promoción a largo plazo

Brad Pitt, el productor Jerry Bruckheimer y el director Joseph Kosinski están volcados en la preparación de la película sobre la Fórmula 1 . Se trata del equipo responsable de Top Gun: Maverick y cuenta con Lewis Hamilton como productor y asesor. Está previsto que el rodaje comience en las próximas semanas en Silverstone, aunque buena parte de las escenas tendrán lugar durante los fines de semana de Gran Premio. Esta situación, según el CEO de la F1 Stefano Domenicali, tiene su parte positiva, pero también un punto de preocupación por si interfiere en la acción real.

Domenicali ha advertido que el Mundial "necesita controlar" la producción para que no altere excesivamente el orden en los grandes premios, ya que cree que será "una película bastante invasiva en términos de producción". Según publica el portal 'motorsoport' el dirigente italiano dijo a los inversores de la F1 que el interés de Hollywood "es otra forma de mostrar lo que queremos hacer, algo diferente. Cuando empezamos la colaboración con Netflix, la comunidad de la F1 dijo ¿qué está pasando? Este no es nuestro sitio. Y ahora entendemos el poder que tiene".

"Luego añadimos una presencia muy fuerte en las redes sociales, asegurándonos de que todos nuestros pilotos y equipos son muy activos en la promoción del deporte. Y la película es otra herramienta. Vamos a empezar el rodaje en Silverstone muy pronto, y verás que será la primera película en la que, básicamente, estarán dentro del fin de semana de carreras", añadió.

El consejero delegado de Liberty Media, Greg Maffei, subrayó que la F1 no puede depender de la serie de Netflix Drive to Survive como herramienta de promoción a largo plazo, y que la película es un paso más para dar a conocer este deporte. "Los Simpson han durado 20 años, pero no hay muchas series que duren tanto. Drive to Survive es maravilloso. Pero no podemos confiar en que sea nuestro único vehículo de promoción para siempre. Hay que mantener la frescura, cambiar el juego. Y esa es una de las cosas que me gustaría pensar que hemos hecho con la entrada del equipo en la F1".

"Esta película, como Las Vegas, va a ser de otro nivel. Por mucho que Drive to Survive sea enorme para mucha gente en todo el mundo, sigo yendo a sitios y la gente dice: '¿Eh?' Su público no es tan grande. Una película de Brad Pitt con Lewis Hamilton de consultor, y con Bruckheimer y con el director de Top Gun: Maverick... ya hemos visto algo de lo que van a hacer, y cómo van a despellejar estos coches. Han cogido la tecnología de Top Gun, y va a ser increíble", concluye Maffei.