El insólito regalo de Ryanair a Charles Leclerc

"Este año no he tenido mucha suerte, quizá un viaje a Lourdes me ayude en algún momento, no sé qué hacer", dijo el de Ferrari tras abandonar en la vuelta de formación de Brasil Sus deseos los recogió la compañía aérea Ryanair, que emitió un falso billete con destino a la 'ciudad de los milagros', con salida desde São Paulo y en número de asiento 16

"¿Cómo puedo ser tan desafortunado?", clamó Charles Leclerc después que de acabar en el muro de Interlagos por un problema hidráulico durante la vuelta de formación del GP de São Paulo. El piloto monegasco, que iba a partir segundo en parrilla, ni siquiera puido tomar la salida. "Este año no he tenido mucha suerte, quizá un viaje a Lourdes me ayude en algún momento, no sé qué hacer", reconoció a los micrófonos de Sky Sports F1. Dicho y hecho. La compañía aérea Ryanair le ha obsequiado con un billete a la ciudad de los 'milagros'.

El piloto de Ferrari sufrió un fallo en la unidad de potencia y en el sistema hidráulico en la vuelta de formación, lo que provocó un problema de control electrónico. Como resultado, su coche se salió de la pista y se estrelló contra la barrera. A pesar de intentar reanudar la marcha, no pudo hacerlo y se vio obligado a retirarse. "Es frustrante perder tantas oportunidades a lo largo de la temporada", dijo Charles, que no tuvo ninguna culpa en el incidente.

Leclerc to Sky Sport Italy: "I might need a trip to Lourdes" 😭😭😭 pic.twitter.com/c7r0XMUMnQ — PolMat16Racing (@PolMat16Racing) November 5, 2023

A de sus redes sociales, Ryanair respondió con gran sentido del humor ofreciéndole a Leclerc un billete con embarque en Brasil y la llegada al aeropuerto de Lourdes. En esa tarjeta de embarque, naturalmente ficticia, aparecía el nombre de Charles Leclerc, con su número de asiento, que era su dorsal, 16, y la letra F, en referencia a Ferrari.

Además de ello, el billete indica la posibilidad de embarcar "dos maletas pequeñas". El código QR lleva a una pantalla en la que se puede ver un vídeo de Leclerc dando un giro al trazado de Interlagos en el videojuego oficial de la temporada 2023 de Fórmula 1, con la posibilidad de retarle.