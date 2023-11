Alonso-Checo: Duelo ejemplar para las nuevas generaciones

"Alonso es un piloto con el que se puede pelear. Con el 95% de la parrilla hubiera chocado en esta situación", advierte Pérez El mexicano elogió a Fernando y se fundió en un abrazo con él como colofón a la mejor batalla de la temporada ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Además de un espectáculo mayúsculo en la carrera de Brasil, Checo y Alonso dieron una lección de fair play y respeto dentro y fuera de la pista. El asturiano, de 42 años, vio debutar al mexicano, de 33, y desde siempre ambos han mantenido una excelente relación. De ahí que Pérez le dedicara tantos elogios al piloto que acababa de batirle por solo 53 milésimas y que corrierra a abrazarle en plena comparecencia ante la prensa. Un gesto de nobleza que puso el broche a la mejor batalla de toda la temporada en la Fórmula 1.

Dos pilotos de la 'vieja escuela' demostraron a las nuevas generaciones que los adelantamientos y las defensas también son posibles sin agresividad y respetando al rival. "Con el 95% de la parrilla hubiera chocado en esta situación, pero las batallas con Alonso te permiten hacer maniobras así", celebró Checo, que estuvo 15 vueltas detrás del español con el DRS abierto y atacándole con un coche más rápido y aún así se vio superado al final por la genialidad de su rival.

"Fue una pelea de principio a fin porque Alonso es un piloto con el que se puede pelear. Con muy pocos de la categoría se pueden tener este tipo de batallas. Lo he disfrutado porque sé que con él es diferente y se pelea de forma legal", añadió Checo

Alonso intentó restar tensión al momento y aseguró que la batalla "fue más tranquila dentro del coche de lo que se vio por televisión", aunque reconoció que fue intensa: "Ha sido mi carrera más ajustada, sin duda. No hemos tenido tiempo para relajarnos. A Checo le he dicho que no me someta a esta presión porque ya no tengo edad, estoy mayor", bromeó.