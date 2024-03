Geri Halliwell no estará junto a su marido Christian Horner en Australia

Geri Halliwell siempre ha apoyado a su marido Christian Horner desde que se desatase la tormenta por los supuestos mensajes íntimos enviados a una empleada del club. Sin embargo, la cantante de las Spice Girls no estará presente este fin de semana en Australia con el jefe de equipo de Red Bull, una ausencia que no ha tardado en ser comentada.

La cantante británica se había dejado ver durante los últimos Grandes Premios después de que estallase la polémica por el 'Caso Horner'. El jefe de equipo supuestamente habría enviado unos mensajes íntimos a una empleada del club, que denunció al dirigente de Red Bull por acoso sexual.

Después de una exhaustiva investigación donde se intentó demostrar la culpabilidad de Christian Horner, el dirigente de Red Bull ha acabado siendo absuelto de los cargos que se le acusaban. La empleada sigue defendiendo su versión, así que ha acudido a la FIA para que se haga justicia con su caso.

Geri Halliwell, que en primera instancia recibió un duro golpe después de conocer que su marido había sido acusado por la empleada de Red Bull, se había mostrado siempre al lado de Horner en unos momentos difíciles para el matrimonio. La cantante de las Spice Girls, que no suele dejarse ver en la mayoría de los Grandes Premios del calendario, apareció en las primeras pruebas de la temporada para mostrar una imagen de unidad con su marido.

La cantante ahora no estará presente en Australia, según apunta 'The Sun'. No se trata de un cambio en la opinión de la esposa de Horner, sino una simple decisión personal que no tiene relación con su marido. Geri Halliwell sigue apoyando al 100% a su marido, aunque esta vez lo hará desde la distancia.