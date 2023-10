Ferrari da explicaciones por la descalificación de Leclerc

El director deportivo de la Scuderia, Diego Loverno, lamenta en el error de cálculo en la configuración del coche, alterada por los baches y el viento en Austin "No hay nada que podamos hacer. De poder, retrocederíamos en el fin de semana para levantar el coche, pero perderíamos rendimiento", apunta ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Más de tres horas después del final del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, los comisarios de la FIA anunciaron la descalificación de Lewis Hamilton (P2) y Charles Leclerc (P6) por irregularidades técnicas en sus monoplazas, concretamente en las planchas de desgaste del suelo, que no pasaron la inspección técnica.

El director deportivo de Ferrari, Diego Loverno, ha dado una detallada explicación de los motivos que provocaron el error en la configuración del SF-23 de Leclerc y dejaron al monegasco sin la sexta plaza que había conseguido en pista.

"No ha sido un final de carrera convencional para nosotros. La decisión de los comisarios fue la de descalificar por infringir el reglamento técnico en los coches de Charles y Lewis. "¿Qué pasó? Pasó que las reglas técnicas son claras al final de la carrera, y hay algunos procedimientos que deben ser respetados para las partes del fondo de los monoplazas", empieza reconociendo Loverno.

"Esas secciones son usadas para proteger al coche de los baches del asfalto, y al final, en las investigaciones, nuestro coche estaba por debajo del límite mínimo por muy poco, pero suficiente para los comisarios para considerarlo ilegal", apunta.

"La normativa no permite nada (reclamación) ante la descalificación en estos casos y queríamos deciros lo que creemos que pasó y por qué. El formato al sprint es muy peculiar, tienes muy poco tiempo de preparar el coche, básicamente una sola sesión, y entonces vas al parc fermé, y eso significa que no puedes tocar el coche más. El circuito de Austin es muy bueno, pero es extremadamente bacheado y eso es algo complicado para los pilotos y para los coches. En el pasado, casi todos fallaron en las suspensiones o en el chasis, sabíamos que sería complicado, y esa es la razón por la que dejamos nuestro coche después de la FP1", continua el director deportivo de los de Maranello.

"Para nosotros, debería haber estado bien, pero las diferencias eran muy pequeñas, y también porque el viento cambió de dirección y se volvió más fuerte de lo que estaba previsto. Eso provocó que nuestro coche no fuera legal al final de la carrera, y no hay nada más que decir, no hay nada que podamos hacer. De poder, retrocederíamos en el fin de semana para levantar el coche, pero perderíamos rendimiento, y siempre tratamos de optimizarlo. Al final, terminamos con un podio para Carlos como efecto colateral y hemos ganado algunos puntos a Mercedes, que era nuestro rival en este momento", argumenta.