Alonso y Aston Martin, con "buenas noticias" para México

"La carrera ha sido como un ensayo para llegar a México preparados, éramos más competitivos y eso son buenas noticias", valora Alonso El director de la escuderia, Mike Krack, considera que el rendimiento del coche en Austin fue "esperanzador"

A pesar de todas las vicisitudes de un fin de semana nefasto para sus intereses, Aston Martin y Fernando Alonso se marcharon de Austin convencidos de que una vez optimizado el paquete de mejoras introducidas en su monoplaza, pueden ser competitivos el próximo fin de semana en el Gran Premio de México.

En el Circuito de Texas McLaren culminó el 'sorpasso' a Aston Martin por el cuarto puesto del Mundial, incluso con el abandono de Oscar Piastri, ya que Alonso también tuvo que retirarse y Lando Norris ascendió al segundo puesto del podio tras la descalificación de Lewis Hamilton. Ahora, los de Woking les aventajan en seis puntos, pero los de Silverstone no han dicho su última palabra y a falta de cuatro grandes premios, creen que todo es posible.

"Hay que analizar todos datos recogidos en Estados Unidos porque hemos tenido un coche nuevo en la carrera del domingo, yo he pilotado la versión antigua y Lance la nueva, con otro 'set up'. Debemos ponerlo todo sobre la mesa y veremos las conclusiones que sacamos de cara a México, porque la carrera ha sido como un ensayo para llegar preparados a México y éramos más competitivos. Eso son buenas noticias", reconoce Alonso.

En la misma línea, el director de Aston Martin, Mike Krack, considera que en base a los resultados y el rendimiento del coche en Austin, pueden estar "esperanzados" y subraya que "tuvimos un gran ritmo con los dos coches, a pesar de salir desde el pit lane y con el viernes y el sábado lejos de ir bien. Después de dos sesiones complicadas, estamos satisfechos con el ritmo del domingo".

"Si hubiéramos empezado séptimos u octavos, en vez desde el pit-lane, podríamos haber terminado mucho más arriba. Hay cosas positivas, pero tenemos que seguir mejorando. Conocemos nuestros ritmos por vuelta y los resultados en la pista. Debemos analizar la información y a partir de aquí, sacar el máximo rendimiento del coche para México porque no queda mucho tiempo", recuerda Krack, ya que este viernes arranca la acción en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

También revela que el problema que causó el abandono de Alonso a falta de seis vueltas en Austin no se debió a la suspensión como se apuntó en un principio: "Fue un problema en la parte derecha del fondo plano. Faltaba un poco del borde derecho porque quizás Fernando se subió a un piano", explica Krack, que hace autocrítica: "Si queremos pelear con estos chicos, no podemos perder una sesión en la que debemos probar todas las mejoras. Tenemos que ser fiables, no podemos empezar con el pie cambiado".