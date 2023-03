F1 | Libres 2 GP de Australia de la Fórmula 1, en directo: ¡Arranca la segunda sesión de la jornada!

La primera toma de contacto de los pilotos en los entrenamientos libres 1 de este GP de Australia ha terminado como siempre, con Max Verstappen marcando el tiempo más rápido. Fernando Alonso se sitúa cerca de los Red Bull, liderando los entrenamientos en Albert Park por delante de los Ferrari.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁



Max Verstappen finishes on top in an action-packed FP1 in Melbourne! 🍿🤯#AusGP #F1 pic.twitter.com/VTahnRhkUL