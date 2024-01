¿Cuánto dinero ganará Leclerc en Ferrari?

Ferrari anunció el pasado jueves la extensión del contrato de Charles Leclerc , aunque no especificó ni la duración del nuevo acuerdo ni mucho menos la remuneración que va a percibir en adelante el piloto monegasco. Desde Maranello señalaron que se trata de un contrato "multianual" y no ofrecieron detalles, aunque la prensa italiana ha desvelado cuánto cobrará Leclerc y también se ha hecho eco de una cláusula que le liberaría de su compromiso si en 2026, con el nuevo reglamento, Ferrari no acierta con su coche.

Il 'Corriere della Sera' cifra las nuevas condiciones económicas de Leclerc en 30 millones de dólares por temporada, 11 más de los que recibía hasta ahora. De este modo, Charles pasaría a ser el tercer piloto mejor pagado de la actual parrilla, por detrás de Hamilton y Verstappen.

En los medios italianos también se comenta que Ferrari ha 'atado' a Leclerc hasta 2028, aunque el piloto podría romper unilateralmente el contrato para fichar por otro equipo a partir de 2026 si los de Maranello no le dan un coche competitivo.

Leclerc llegó a la Scuderia 2019, después de 'fogearse' en Alfa Romeo, pero desde entonces el piloto monegasco, de 26 años, no ha conseguido cumplir el gran objetivo de los de Maranello, que conquistaron por última vez el título mundial en 2007 con Kimi Raikkonen.

A pesar de ello, Leclerc sigue siendo considerado el principal candidato a devolver la gloria a Ferrari, que por otra parte, todavía no ha sellado la renovación de Carlos Sainz. Según los últimos rumores el madrileño podría firmar por dos temporadas.