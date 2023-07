"No podemos castigar a Red Bull por ser mejor"

El presidente de la FIA responde a Hamilton: "Es el momento de Red Bull, ¿los castigamos? Eso es injusto" El piloto británico había sugerido fijar una fecha exacta para que todos los equipos pudieran centrarse en el coche del año siguiente

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha contestado a Lewis Hamilton nada más aterrizar en su casa, en el circuito Silverstone, donde el piloto británico tiene un récord absoluto con ocho victorias. En Austria, Lewis se 'atrevió' a proponer a la federación una serie de cambios en el reglamento para equilibrar la parrilla y evitar el dominio absoluto que ejercen actualmente Max Verstappen y Red Bull. Una idea que no se entiende viniendo de un piloto y un equipo alcanzó siete coronas mundiales gracias a la hegemonía de Mercedes en la era híbrida de la F1.

En concreto Hamilton propuso fijar unas fechas exactas para que todos los equipos pudieran centrarse en el modelo y evolución del coche de la temporada siguiente: "Si todos supieran cuándo se puede hacer ese cambio, nadie tendría ventaja para la siguiente temporada", sugirió.

Will never get tired of Roscoe joining Lewis Hamilton at his home Grand Prix 🐶❤️



(via @F1) pic.twitter.com/AL2ppd6sds