Arranca el rodaje de la película de Brad Pitt en Silverstone

El actor ya está en el circuito y también su monoplaza y el box de la escudería ficticia, que hará su debut este fin de semana en el GP de Gran Bretaña El director, Joe Kosinski, quiere rodar la película de automovilismo más auténtica de la historia y cuenta con la ayuda de Lewis Hamilton como socio productor

La Fórmula 1 disputa este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña y además de los diez equipos habituales, en la calle de garajes de Silverstone destaca una undécima estructura, ficticia, que compite como APXGP con un monoplaza negro y dorado (en realidad es un muleto de F2) y un piloto Sonny Hayes, al que interpreta Brad Pitt. Y es que la película sobre la F1 que protagonizará el célebre actor californiano arranca en el mismo escenario en el que comenzó la historia de la F1 en los años 50.

Brad Pitt ha llegado este jueves a primera hora al paddock de Silverstone para preparar los últimos detalles de la película de Apple Studios sobre la categoría reina del automovilismo mundial, que tiene a Lewis Hamilton como socio productor. El actor pilotará un monoplaza en momentos puntuales de diferentes Grandes Premios a lo largo de la temporada para que las escenas de competición resulten más verídicas.

El director, Joe Kosinski, quiere rodar la película de automovilismo más auténtica de la historia siguiendo la estela de 'Le Mans' y 'Grand Prix. Y aunque las complejidades actuales le impiden rodar con coches adicionales en una sesión oficial de F1, tiene claro que la tecnología CGI podrá ayudar a crear la ilusión de que eso suceda.

Up-close and personal with APXGP 👀 #F1 pic.twitter.com/o5AvJHykoM

El monoplaza que conducirá ya se ha dejado ver en la pista de Silverstone. Se trata de un Fórmula 2 que ha sido modificado con ayuda de Mercedes para parecerse al máximo a uno de los actuales coches de Fórmula 1. Tiene una mayor distancia entre ejes y se le han instalado numerosas baterías y soportes para cámaras.

FIRST LOOK: Introducing APXGP, starring in an Apple Original Film#F1 pic.twitter.com/0qDe3zMicp