Carlos Sainz y Marc Márquez comienzan sus entrenamientos juntos

Ambos se preparan para los test de pretemporada de la F1 y MotoGP, en Bahrein y Sepang, respectivamente Los dos pilotos españoles coinciden habitualmente y comparten grupo de amigos desde que Marc trasladó su residencia a Madrid

"Encontré un nuevo compañero de entrenamiento", ha escrito Carlos Sainz jr. en sus redes sociales, ilustrando este breve apunto con un par de fotos en las que aparece preparándose en una pista de atletismo junto a Marc Márquez.

El piloto de Ferrari, que celebró la Nochevieja en Arabia Saudí con su familia y siguiendo el día a día de su padre Carlos Sainz al volante del Audi en el Rally Dakar, ya está de regreso en Madrid y ha empezado a trabajar de cara al inicio de temporada en la Fórmula 1, Sainz, que este 2023 estará a las órdenes del nuevo jefe de la Scuderia, Frédéric Vasseur, quiere poner todo de su parte para comenzar el curso en las mejores condiciones físicas ante un calendario de 23 grandes premios.

Found a new workout teammate 💪🏼 for the preseason! @marcmarquez93 pic.twitter.com/hG7e48qhaG