Ferrari ya tiene nuevo jefe: Fred Vasseur

El francés se ha desvinculado de Alfa Romeo y ha sido confirmado oficialmente como director de la Scudería en sustitución de Binotto "Ferrari siempre ha representado la cúspide del mundo de las carreras para mí", afirma Vasseur, que en su día dio la alternativa a Leclerc en F1

La Scuderia Ferrari ha anunciado de manera oficial la contratación de Frédéric Vasseur como sustituto de Mattia Binotto como director o team principal del equipo de Fórmula 1, con lo que el francés, con una notable experiencia en el Mundial, se desvincula de Alfa Romeo y se convierte en el nuevo Carlos Sainz y Charles Leclerc, al que dio la alternativa en F1 en 2018.

Los de Maranello han descartado otros candidatos y han mantenido su apuesta por Vasseur, que desde la dimisión (forzada) de Binotto siempre fue el principal candidato del presidente de Ferrari John Elkann. Se incorporará a la Scuderia Ferrari el 9 de enero.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl