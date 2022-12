Carlos Sainz y la llegada de Vasseur a Ferrari: "Espero que el cambio sea para bien"

"Confío en él, le conozco y me han hablado bien de él, ya me intentó fichar para ir a Renault", explica el madrileño "El objetivo es más picos altos en 2023, tener una temporada lineal constante, muchos puntos y pocos abandonos", dice

Carlos Sainz ha protagonizado este miércoles un encuentro con Marc Márquez, impulsado por su patrocinador común, Estrella Galicia 0.0, en A Coruña. Y solo un día después de que Ferrari anunciara que el francés Frédéric Vasseur sería el nuevo jefe del equipo de Fórmula 1 en sustitución de Mattia Binotto, el interés se ha centrado en conocer la opinión de Sainz al respecto.

"Es un cambio que esperemos que sea para bien. Siempre que llega alguien nuevo supone un extra de motivación de querer hacerlo bien para él y con ello el equipo puede dar otro paso adelante, hay que darle tiempo", ha señalado el piloto madrileño durante el evento en Galicia.

"A Vasseur le llevará su tiempo porque Ferrari es un gigante en el que trabajan 1.200 o 1.300 personas, y tiene que ver como funciona y trabaja todo el mundo, saber qué cambios necesita. Eso no se hace de un día para otro", ha añadido Carlos.

A pesar que de los últimos días se ha especulado que Vasseur es un revulsivo para Leclerc, al que conoce desde las categorías inferiores y dio la alternativa en la F1 con Alfa Romeo en 2018, Sainz no cree que eso le 'condene' necesariamente a un rol secundario en el equipo frente al monegasco como apuntan desde varios sectores de la prensa italiana: "Confío en él, le conozco y me han hablado bien de él, ya me intentó fichar para ir a Renault, negociamos y tuvimos contacto, y ayer le llamé y tuve mi primer contacto como piloto Ferrari, sé que lo va a hacer bien", ha valorado Carlos.

En cualquier caso, el piloto madrileño es consciente de que su situación el año próximo irá en función de su rendimiento en pista . De la ya finalizada temporada 2022, Carlos se queda con su primera victoria en la F1, que logró en Silverstone, y espera ser más regular en adelante. "Hay muchas cosas buenas y me acordaré toda la vida de la primera pole y victoria, los 9 podios, grandes momentos, pero también momentos muy duros con un inicio con dos abandonos seguidos cuando el coche estaba para ganar carreras y me costó. Y también al final yendo rápido yo, el coche no estaba para ganar... picos altos y bajos. Por eso el objetivo es que haya más picos altos en 2023, tener temporada lineal constante, muchos puntos y pocos abandonos", afirma.