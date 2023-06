Carlos Sainz: "El equipo ha hecho lo correcto"

El piloto madrileño defendió la actuación de Ferrari en el GP de Canadá "Acabar cuarto y quinto era el objetivo", aseguró Carlos, que terminó quinto la carrera

Brotes verdes para Carlos Sainz, que escaló desde la undécima posición hasta la quinta en el GP de Canadá, una carrera que ganó Max Verstappen, y en la que Fernando Alonso y Lewis Hamilton completaron el podio. Menudos tres. Podio de campeones.

"Estoy contento, porque hoy he ido rápido y he ido cómodo. Hemos resuelto también unos problemas que tuvimos el viernes en el coche y hoy iba perfecto", comentó Sainz ante los medios tras la carrera. "Contento también porque he tenido muy bien ritmo con la media. Con la dura tampoco había mucho que hacer porque la carrera estaba resuelta, pero me he sentido muy cómodo y he podido ir apretando en todo momento.

Al ser preguntado por la estrategia llevada a cabo por Ferrari, Sainz se mostró conciliador: "Me parece que tiene sentido también, estábamos los dos intentando extender el primer stint para hacer el overcut a toda la parrilla. Sí que es verdad que yo iba muy rápido con la media, la había tratado muy bien en las primeras vueltas y podía extender ese stint e ir muy rápido. Pero, al final, el equipo creo que ha hecho lo correcto, y hemos acabado quintos, que al final era el objetivo", zanjó el piloto madrileño.