El motivo que evitó la 'pelea' de Alonso con Verstappen

"Ha sido una carrera como esperaba. Esperemos poder plantar más cara con RedBull", ha asegurado Alonso tras el GP de Canadá "He tenido que empujar toda la carrera, con lo cual no he tenido una vuelta en la que relajarme", insistió

Fernando Alonso se tuvo que conformar con una más que meritoria segunda posición en el GP de Canadá de Fórmula 1. El asturiano no pudo intimidar a Max Verstappen, que dominó nuevamente la carrera, pero sí se quedó por delante de Hamilton, con el que tuvo una dura batalla durante todo el Gran Premio.

"Ha sido una carrera como esperaba. Esperemos poder plantar más cara con RedBull, pero hemos perdido una posición en la salida con Hamilton y luego he tenido que pelear con ellos y he tenido que empujar toda la carrera, con lo cual no he tenido una vuelta en la que relajarme. Ha sido una gran batalla", indicó el piloto de Aston Martin.

Tras la dura batalla en el Gran Premio de Canadá y mientras Alonso se sometía a la pertinente entrevista de 'DAZN', el equipo del asturiano coreó "oh, Alonso", agradecidos por el enorme trabajo del asturiano durante la carrera.