Carlos Sainz: "La 33 de Alonso está cerca"

Carlos Sainz cree que la 33 de Alonso está más cerca que su segunda victoria en la Fórmula 1 Sainz habló también sobre el incidente con el asturiano en el GP de Australia

El suflé no baja. La euforia alrededor de la 33 de Alonso sigue siendo tan intensa como el primer día, si no más, después de los tres brillantes podios en tres carreras que ha logrado el asturiano. La sensación generalizada es que la llegada de la 33 es solo cuestión de tiempo, y Carlos Sainz, el piloto de Ferrari, se ha subido al carro.

En una entrevista a 'Antena 3', Sainz aseguró que ve cerca la 33 y, de hecho, la ve más cerca incluso que su segunda victoria en Ferrari: "Creo que él está un poquito más cerca que yo, pero la verdad es que no estamos lejos. El Aston Martin es un pelín superior a nosotros. Aun así, la segunda puede llegar en cualquier momento. Nos falta un poco, pero vamos a mejorar. No perdemos ni la esperanza, ni las ganas", asegura el madrileño con confianza.

Sainz aprovechó para hablar también sobre el toque con Alonso durante el último reinicio de carrera del GP de Australia. Aunque Ferrari ha protestado por la sanción recibida, sanción que finalmente no ha sido revocada, asume su error y decidió disculparse con el otro piloto español de la parrilla.

"Le mandé un mensaje para pedirle disculpas por el toque, no fue intencionado. Aunque me quejase de la penalización, sé que tuve un pequeño error. No hubo consecuencias para Fernando, por lo cual me alegré", explicó sobre el suceso.

Finalmente, Sainz aseguró que no baja los brazos y que Ferrari logrará salir de esta mala dinámica: "Tienes que tener confianza en el coche y la tengo. El objetivo de Ferrari sigue siendo ganar...".