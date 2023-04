Así será el nuevo formato del Sprint de la Fórmula 1

Habrá cambios importantes en el formato del Sprint de esta temporada El primer Sprint de la F1 2023 se celebrará en el próximo Gran Premio, el GP de Azerbaiyán

La Fórmula 1 plantea cambios en los fines de semana de Sprint. Llegaron al Mundial de Fórmula 1 en 2021 y, aunque esta ya es la tercera temporada que forman parte de la competición, la organización no ha terminado de dar con la tecla para que tanto los pilotos como sus equipos estén contentos. Este año, estrenarán un nuevo formato.

En las temporadas 2021 y 2022, se celebraba una clasificación que servía para establecer el orden de salida del Sprint, mientras que la parrilla de la carrera del domingo la determinaba el resultado del propio Sprint. Esto no gustaba a muchos pilotos, ya que una mala actuación el sábado les arruinaba la carrera del domingo al verse forzados a salir en mala posición.

Así lo aseguraba el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, tras la clasificación del pasado GP de Australia: "A mí no me vale la pena, no lo disfruto. Los Sprints van más de sobrevivir que de pilotar. Aunque se cambie el formato, creo que no están alineados con el ADN de la Fórmula 1".

A falta de que se celebre el Consejo Mundial de la FIA, que se llevará a cabo el 26 de abril, dos días antes del inicio del GP de Azerbaiyán, todo apunta a que esta temporada el protocolo será distinto. Tras muchas quejas por parte de los distintos equipos, parece que Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, ha decidido escuchar. En principio, la novedad principal consistiría en la introducción de dos clasificaciones distintas, una para el Sprint del sábado y otra para la carrera del domingo, con el perjuicio de perder una tanda de entrenamientos libres.

Si la nueva propuesta fuera aceptada por la FIA, así quedarían a partir de ahora los Grandes Premios con Sprint:

Viernes:

Libres 1: Sería la única tanda de entrenamientos libres de todo el fin de semana, que duraría 60 minutos, como es habitual. Esta sesión se usaría para perfeccionar la puesta a punto del coche y probar el ritmo de carrera. Con este nuevo formato no habría tiempo de probar nuevas piezas o modificaciones, así que los equipos dispondrían de 60 minutos para lograr el mejor coche posible para la carrera sin poder explorar novedades.

Clasificación oficial: Por la tarde se celebraría la clasificación que determinaría la parrilla de salida de la carrera del domingo y contaría con el mismo formato de siempre: Q1 de 18 minutos, Q2 de 15 minutos y Q3 de 12 minutos. Esta será la clasificación oficial y quien logre el primer puesto será quien posea la pole position del Gran Premio.

Sábado:

Clasificación Sprint: Precisamente esta sería la novedad más importante. Con la introducción de estos cambios, el Sprint pasaría a tener una sesión clasificatoria independiente para determinar el orden de salida y que no influiría para nada en la carrera del domingo. El formato también consistiría en una Q1, una Q2 y una Q3, pero de tiempos más reducidos (12, 10 y 8 minutos respectivamente). Queda por resolver cuál sería el formato de la Q3, si saldrían todos los coches a pista o solo los mejores tiempos.

Sprint: Por la tarde se celebraría el Sprint, que sigue sin ser considerada una carrera oficial y, por fin, no influiría para nada en la carrera del domingo. Contará con 15 vueltas, de modo que los pilotos recorrerán unos 100 kilómetros. La cantidad de puntos a repartir también se reduce: el ganador se llevará 8 puntos y cada uno del resto de clasificados recibirá un punto menos, hasta llegar al octavo, el último en puntuar.

Domingo:

Carrera: el domingo se celebraría la carrera tradicional, la de toda la vida. 51 vueltas para determinar quién es el ganador del Gran Premio con la parrilla de salida definida por la sesión de clasificación del viernes. Los pilotos tendrán la libertad de poder arriesgar el sábado en el Sprint sin que un posible mal resultado lastre todo su fin de semana.

Carlos Sainz, que confía en que la FIA apruebe esta novedad, se mostró entusiasmado con este nuevo formato, tal y como explicó durante el GP de Australia a Motorsport.com: "Es la dirección que pedimos a la Fórmula 1 y a la FIA si querían más espectáculo. Nos lo consultaron y dijimos que necesitábamos que el Sprint no contara para la parrilla del domingo. Así que estoy contento de que hayan tenido en cuenta nuestros comentarios y debería ser el camino correcto para un fin de semana más emocionante".

La Fórmula 1 2023 tiene previstos seis Grandes Premios con Sprint. El primero, en el GP de Azerbaiyán, que se celebrará del 28 al 30 de abril. El resto serán: el GP de Austria (del 30 de junio al 2 de julio), el GP de Bélgica (del 28 al 30 de julio), el GP de Qatar (del 6 al 8 de octubre), el GP de Estados Unidos (del 20 al 22 de octubre) y el GP de Brasil (del 3 al 5 de noviembre).