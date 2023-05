Aston Martin presume de su futuro túnel de viento: "Va a ser algo enorme..."

El equipo se muda este mes a su nueva fábrica y las obras del túnel de viento avanzan a toda máquina para que esté listo en 2024 "Nos fijamos un ambicioso objetivo y fuimos muy agresivos. Es gratificante ver que se ha dado un gran paso con respecto a 2022", celebra Dan Fallows

Lawrence Stroll se ha propuesto ser campeón del mundo con Aston Martin. Y el millonario canadiense es de los que acostumbran a salirse con la suya. No sabemos si lo conseguirá. Y de ser así, cuánto tiempo tendra que pasar para que cumpla su desafío, pero lo cierto es que la macro inversión que está realizando para renovar las instalaciones de la fábrica de Silverstone está a la altura de su objetivo.

El equipo tiene previsto mudarse a su nueva y vanguardista factoría durante este mes de mayo, pero para estrenar el nuevo túnel de viento, con tecnología de ultima generación, tendrán que esperar todavía algunos meses, ya que está previsto que las obras del complejo finalicen en 2024.

"Será algo enorme... Hemos estado ansiosos para trasladarnos a la nueva fábrica... y ahora ves cómo todo se va materializando. El túnel de viento se terminará a finales de 2024, y todo va avanzando a un gran ritmo. Luego iniciaremos la transición hacia él", explica el máximo responsable técnico de Aston Martin, el británico Dan Fallows, que dejó su trabajo junto al 'gurú' de Red Bull Adrian Newey para unirse al ambicioso proyecto de Stroll.

Coming along nicely! 🙌



With our colleagues due to start moving into our new AMF1 Team factory very soon, let's check in on the progress of our Wind Tunnel, which is well underway and making progress towards completion in 2024. pic.twitter.com/5pgkoInkLc