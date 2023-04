Aston Martin planea cambiar de motores Mercedes a Honda

La decisión difícilmente afectará a Fernando Alonso, ya que el nuevo motorista llegaría a partir de la temporada 2026 El movimiento tiene sentido: Lawrence Stroll quiere un equipo campeón y es poco probable siendo cliente de Mercedes

El pasado 3 de febrero la FIA hizo oficiales los nombres de los seis fabricantes de motores que han aceptado unirse al nuevo reglamento que entrará en vigor en la F1 a partir de 2026. Y Honda estaba entre ellos, toda una sorpresa teniendo en cuenta que en 2021 los japoneses anunciaron su salida del Mundial y poco después confirmaron que seguirían como proveedor de las unidades de potencia de Red Bull y Apha Tauri hasta 2025. A partir de esta fecha los de Milton Keynes inaugurarán una etapa con Ford, lo que obliga a Honda a buscar un nuevo socio. Y Aston Martin parece ser el elegido.

Según anticipa el portal especializado 'motorsport.com', el fabricante nipón quiere unirse a Aston Martin en 2026, aunque también existen opciones de acuerdo con Williams y McLaren. La cúpula directiva de HRC tiene el máximo interés en firmar un convenio con el equipo de Lawrence Stroll. Y tendría su lógica que el millonario canadiense piense en desvincularse de Mercedes, su actual proveedor de motores, caja de cambios y suspensión, además de compartir túnel de viento mientras los de Silverstone construyen el suyo, que se espera que esté listo en 2024.

All eyes on the wind tunnel site. 👀



Take a deeper look at the latest progress from the brand-new AMF1 factory build below.